Accoltella i genitori mentre dormono: 14enne arrestato per tentato omicidio a Ravenna

Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato a Ravenna per aver provato a uccidere i genitori con un coltello mentre dormivano: nel cellulare trovate ricerche online che fanno ipotizzare che il ragazzino avesse premeditato l’aggressione.

Tragedia familiare sfiorata a Ravenna, dove un ragazzo di 14 anni ha provato a uccidere i genitori mentre dormivano colpendoli con un coltello. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi: la madre e il padre dell'adolescente hanno per fortuna riportato solo lievi ferite, e sono stati loro a lanciare l'allarme. Le forze dell'ordine, arrivate sul posto, hanno arrestato il 14enne per tentato omicidio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, poco dopo le tre del mattino, una richiesta di aiuto al numero di emergenza ha allertato l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, che è intervenuto in un’abitazione della periferia cittadina, dove era stata segnalata un’aggressione in corso. Giunti sul posto, gli operatori hanno trovato i sanitari del 118 intenti a soccorrere un uomo e una donna feriti da arma da taglio.

Le immediate verifiche hanno permesso di accertare che a colpirli era stato il figlio, che poco prima si era scagliato contro il padre e la madre nel cuore della notte, mentre dormivano. Nessuno dei due genitori risulta in pericolo di vita. Il 14enne, pure lui presente all’interno dell’abitazione, è apparso confuso e gli agenti, dopo aver messo in sicurezza l’ambiente domestico, lo hanno accompagnato in Questura.

Sono, inoltre, stati sequestrati due coltelli e un telefono cellulare, all’interno del quale sarebbero stati rinvenuti contenuti e ricerche online che fanno ipotizzare che il ragazzino avesse premeditato l’aggressione. Il caso è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria Minorile, che ha convalidato l’arresto e disposto l’applicazione della misura cautelare presso il locale istituto penale minorile.