Attualità
video suggerito
video suggerito

Accoltella i genitori mentre dormono: 14enne arrestato per tentato omicidio a Ravenna

Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato a Ravenna per aver provato a uccidere i genitori con un coltello mentre dormivano: nel cellulare trovate ricerche online che fanno ipotizzare che il ragazzino avesse premeditato l’aggressione.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Ida Artiaco
0 CONDIVISIONI
Immagine

Tragedia familiare sfiorata a Ravenna, dove un ragazzo di 14 anni ha provato a uccidere i genitori mentre dormivano colpendoli con un coltello. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi: la madre e il padre dell'adolescente hanno per fortuna riportato solo lievi ferite, e sono stati loro a lanciare l'allarme. Le forze dell'ordine, arrivate sul posto, hanno arrestato il 14enne per tentato omicidio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, poco dopo le tre del mattino, una richiesta di aiuto al numero di emergenza ha allertato l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, che è intervenuto in un’abitazione della periferia cittadina, dove era stata segnalata un’aggressione in corso. Giunti sul posto, gli operatori hanno trovato i sanitari del 118 intenti a soccorrere un uomo e una donna feriti da arma da taglio.

Le immediate verifiche hanno permesso di accertare che a colpirli era stato il figlio, che poco prima si era scagliato contro il padre e la madre nel cuore della notte, mentre dormivano. Nessuno dei due genitori risulta in pericolo di vita. Il 14enne, pure lui presente all’interno dell’abitazione, è apparso confuso e gli agenti, dopo aver messo in sicurezza l’ambiente domestico, lo hanno accompagnato in Questura.

Leggi anche
Accoltella moglie e figlio ma l'accusa di tentato omicidio cade: "Ha utilizzato una forza blanda e lieve"

Sono, inoltre, stati sequestrati due coltelli e un telefono cellulare, all’interno del quale sarebbero stati rinvenuti contenuti e ricerche online che fanno ipotizzare che il ragazzino avesse premeditato l’aggressione. Il caso è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria Minorile, che ha convalidato l’arresto e disposto l’applicazione della misura cautelare presso il locale istituto penale minorile.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Guerra
in Ucraina
Zelensky a colloquio con Trump: "Dalla pace in Medio Oriente un segnale anche per l’Ucraina"
Missili Tomahawk all’Ucraina, gli esperti: "Braccio di ferro fra USA e Russia, ma il rischio è un'escalation"
Guerra Ucraina, missili su Leopoli: 4 morti. Raid russo sfiora treno con 110 attivisti italiani
Droni e guerra ibrida, gli analisti: “Così la Russia prepara l’Europa alla paura”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views