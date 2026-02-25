Prova a sfondare la porta di casa dell’ex marito a colpi di tenaglia: donna arrestata a Taranto

A Taranto, una 52enne è stata arrestata per atti persecutori nei confronti dell’ex marito. Armata di tenaglia, stava forzando la porta dell’appartamento e lo minacciava. L’uomo aveva già denunciato in passato i comportamenti vessatori. Ora la donna è ai domiciliari.

immagine di repertorio

A Taranto, nella tarda serata del 24 febbraio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato una donna di 52 anni con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex marito. L’allarme è scattato quando alla centrale operativa è arrivata la segnalazione di una donna che stava tentando di forzare la porta di un appartamento nel centro cittadino.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la 52enne era armata di una grossa tenaglia e stava colpendo con forza la porta, con l’intento di introdurvisi con la violenza. Giunti sul posto, i Carabinieri l’hanno sorpresa mentre continuava a battere sull’ingresso. Immediatamente bloccata e disarmata, la donna avrebbe continuato a rivolgere frasi minatorie e pesanti insulti contro l’ex marito, mostrando una evidente rabbia nei confronti della fine della loro relazione.

L’uomo, visibilmente scosso e provato, ha raccontato di essere da mesi vittima di comportamenti persecutori e vessatori da parte della donna, che non avrebbe mai accettato la separazione. In passato aveva già sporto diverse denunce per episodi simili. La 52enne era stata sottoposta al divieto di avvicinamento alla persona offesa, misura cautelare rimasta in vigore fino allo scorso dicembre, ma secondo l’ipotesi accusatoria le condotte moleste non si sarebbero mai interrotte, culminando nell’episodio dell’altra sera.

Dopo l’intervento dei Carabinieri, l’ex marito ha formalizzato un’ulteriore denuncia a conferma della situazione di pressione psicologica e minacce continue che lo avrebbe caratterizzato negli ultimi mesi. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la donna è stata posta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dove rimarrà in attesa degli sviluppi dell’inchiesta.