Prova a salvare il cane caduto nel pozzo ma precipita nel buco per 15 metri, Salvatore muore a 30 anni Alla vista del fedele amico a quattro zampe in difficoltà, Salvatore Leonardi si è subito lanciato nel salvataggio ma purtroppo è scivolato a sua volta nel pozzo, rimanendo incastrato. La tragedia a Niscemi dove sono stati annullati i festeggiamenti di carnevale.

A cura di Antonio Palma

Un giovane di 30 anni, Salvatore Leonardi, è morto tragicamente nelle campagne di Niscemi, in Sicilia, dopo essere precipitato in un pozzo nel tentativo di salvare il suo cane che era scivolato nello stesso buco del terreno mentre passeggiavano insieme. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di domenica 11 febbraio, in contrada Ulmo del comune in provincia di Caltanissetta.

Secondo quanto ricostruito, il trentenne stava passeggiando con il suo cane e un amico in una zona di campagna quando l’animale, probabilmente lasciato libero, è scivolato in un profondo pozzo pieno d’acqua, probabilmente usato per i campi. Alla vista del fedele amico a quattro zampe in difficoltà, Salvatore Leonardi si è subito lanciato nel salvataggio ma purtroppo è scivolato a sua volta nel pozzo, rimanendo incastrato.

Una caduta terribile che ha fatto sprofondare l’uomo per oltre quindi metri e che non ha lasciato scampo al trentenne. Ad assistere alla terribile scena un amico dell’uomo che era con lui a passeggiare e che ha subito chiamato il 112 per dare l’allarme. Per Salvatore Leonardi però purtroppo inutili si sono rivelati i successivi soccorsi da parte di vigili del fuoco e dei sanitari del 118.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Gela ma per liberare l’uomo è stato necessario l’intervento dei sommozzatori da Palermo ma i tentativi di salvarlo si sono rivelati vani. A causa della profondità del pozzo e della presenza di acqua, infatti, difficilissime si sono rivelate le operazioni di recupero della vittima. Quando è stato estratto, il trentenne era ormai già morto. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 accorsi sul posto insieme ai poliziotti del commissariato locale che hanno avviato una indagine sul caso.

La tragedia ha sconvolto la città di Niscemi dove il sindaco ha annunciato la cancellazione di tutti i festeggiamenti in programma oggi per carnevale. “A causa della tragica scomparsa di un nostro giovane cittadino le manifestazioni di Carnevale di lunedì sono annullate” ha spiegato il sindaco Massimiliano Conti, aggiungendo: “Invito tutti ad unirsi al dolore della famiglia”.