Prometteva giri in moto agli amici del nipote di 12 anni, poi abusava di loro: zio 56enne a giudizio

Un 56enne è accusato di aver abusato di due minorenni, amici del nipote di 12 anni, con minacce e violenze, ma anche con la promessa di un giro sulla moto. Per l’uomo è stato disposto il giudizio immediato, l’udienza è stata fissata il 2 aprile.

Avrebbe molestato due minorenni, amici del nipote, per poi abusare di loro con la promessa di un giro sulla moto. È questa l'accusa che ha portato all'arresto di un uomo di 56 anni che ora dovrà rispondere di violenza sessuale su minori.

A far scattare le indagini è stata la denuncia presentata dai genitori delle due vittime, costrette a subire molestie e abusi in più occasioni nell'arco di due mesi. L'uomo, dopo essere stato raggiunto dalla Polizia, è stato rinchiuso nel carcere di Taranto.

Secondo quanto è stato ricostruito dall'accusa, i due minorenni, amici del nipote del 56enne, i due hanno 12 e 11 anni, avrebbero subito violenze nei mesi estivi, tra il giugno e il luglio scorso.

Le indagini sono state condotte dalla Squadra mobile e coordinate dalla pubblico ministero Francesca Colaci. Il 56enne, approfittava dell’amicizia di suo nipote con i due ragazzini, "con la promessa di giri in motocicletta o con il regalo del costume da bagno, o con la violenza e le minacce", riporta il Corriere del Mezzogiorno.

Gli inquirenti sono riusciti a scoprire che il 56enne avrebbe costretto il 12enne ad avere rapporti sessuali in un parcheggio in cambio dei giri in moto. All'altro ragazzino, invece, l'uomo avrebbe inflitto violenze al mare, dopo averlo spogliato e aver minacciato di affogarlo.

Minaccia ritenuta plausibile dal ragazzino perché in quell'occasione, secondo quanto era stato riportato nella denuncia che ha fatto scattare le indagini, l’uomo gli avrebbe premuto la testa sott’acqua per un tempo prolungato.

Le due giovanissime vittime si sono quindi rivolte ai genitori e gli adulti, difesi dall'avvocato Pasquale Blasi hanno denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine.

I minori hanno testimoniato in forma protetta, con il supporto degli psicologi, nel corso delle indagini. Mentre il 56enne, difeso dall’avvocato Daniele Causo, è stato arrestato.

La giudice per le indagini preliminari Rita Romano ha disposto per l'uomo il giudizio immediato. L'udienza è fissata il 2 aprile prossimo.