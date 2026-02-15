Prof rimprovera un’alunna in una scuola di Foggia, il padre della ragazza entra in classe e lo schiaffeggia

Un docente di lingua e letteratura inglese è stato aggredito e schiaffeggiato dal padre di un’alunna a Foggia. Poco prima la ragazza era stata rimproverata dal prof. Sul posto carabinieri e 118, per l’insegnante la prognosi è stata valutata in 7 giorni.

Immagine di repertorio.

Ha rimproverato un'alunna per un comportamento ritenuto non corretto tra i banchi di scuola, poco dopo è stato aggredito e schiaffeggiato dal padre della ragazza.

È successo in un istituto professionale di Foggia, il "Luigi Einaudi", situato in piazza Goppingen. L'accaduto ha scosso il personale docente e anche gli altri studenti. Il protagonista del grave episodio è un professore di lingua e letteratura inglese.

Stando a quanto è stato ricostruito, il padre della studentessa, che poco prima aveva ricevuto un richiamo disciplinare, sarebbe riuscito a eludere la sorveglianza all'interno dell'istituto e a raggiungere l'aula dove si stava svolgendo una lezione.

L'uomo è entrato in classe, ha aggredito e colpito il docente con uno schiaffo molto forte. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri del comando provinciale di Foggia chiamati sul posto per raccogliere la versione dei fatti accaduti nell’istituto, come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.

Nella scuola è sopraggiunto anche i sanitari del 118 che ha trasportato il docente al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia. Per il docente la prognosi è stata valutata in 7 giorni.

Negli ultimi anni le aggressioni al personale docente sono diventate tristemente frequenti. Solo il mese scorso un insegnante di sostegno è stato aggredito a scuola dal genitore di un'alunna dell'istituto superiore Carlo Levi di Portici, in provincia di Napoli.

Per tentare di arginare il fenomeno nel nuovo dl Sicurezza sono state estese le pene previste per le lesioni a pubblico ufficiale, medici e infermieri anche alle aggressioni a docenti e presidi. Le nuove norme prevedono l’arresto in flagranza e fino a 4 anni di carcere per il responsabile delle violenze. Le pene sono state aggravate in caso di lesioni gravi o gravissime.