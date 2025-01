video suggerito

Professore di sostegno picchiato a scuola da un genitore, che poi pubblica tutto sui social: follia a Portici L'aggressione è stata denunciata dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato anche l'immagine condivisa dall'aggressore subito dopo il fatto.

A cura di Valerio Papadia

Un insegnante di sostegno aggredito a scuola dal genitore di un'alunna: sarebbe accaduto all'istituto superiore Carlo Levi di Portici, nella provincia di Napoli. Dopo l'aggressione, inoltre, come testimonia una story su Instagram in cui si vede un uomo – presumibilmente il professore aggredito – e la didascalia "Se tocchi mia figlia vai al tappeto", il genitore avrebbe pubblicato tutto sui social. A denunciare quanto accaduto nella scuola di Portici è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato anche uno screenshot della story Instagram con il quale il genitore avrebbe documentato l'aggressione da lui stesso perpetrata.

Stando a quanto riportato da Borrelli, l'aggressione sarebbe scattata a causa dei metodi dell'insegnante di sostegno, non condivisi dal genitore. Nella fattispecie, il professore avrebbe dato uno schiaffo all'alunna, scatenando la reazione del padre.

"Quello che è successo – ha dichiarato il deputato Borrelli, insieme al consigliere comunale di Portici di Europa Verde Aldo Agnello – è inaccettabile. Se un genitore ha delle critiche o ritiene che un qualsiasi docente non sia all'altezza del compito o usi metodi sbagliati o addirittura violenti deve rivolgersi ai vertici scolastici non recarsi a scuola e picchiare il docente pubblicando il tutto sui social. Sembra quasi che questo genitore abbia voluto vantarsi pubblicamente di essersi fatto "giustizia da solo" in modo violento. Siamo oramai alle barbarie".