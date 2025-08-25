Prof accoltellato in strada per una sigaretta negata: la lama piantata nella spina dorsale, caccia all’uomo

Si è rifiutato di offrire una sigaretta a uno sconosciuto e per questo è stato accoltellato alla schiena. La vittima della violenta aggressione, avvenuta lunedì 15 agosto in strada a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, è un docente di liceo di 62 anni. La persona che lo ha colpito è in fuga, ricerche in corso.

Immagine di repertorio

Si è rifiutato di offrire una sigaretta a uno sconosciuto e per questo è stato accoltellato alla schiena. La vittima della violenta aggressione, avvenuta oggi, lunedì 25 agosto, in strada a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, è un docente di liceo di 62 anni.

L'uomo è stato soccorso e trasportato con urgenza in ospedale. Qui è stato immediatamente condotto in sala operatoria per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Stando a quanto riportano i quotidiani locali, infatti, sembra che la lama del coltello sia stata conficcata nella spina dorsale del 62enne, fermandosi a pochi millimetri dall'aorta e dal midollo spinale.

Subito dopo aver colpito alla schiena l'uomo, l'aggressore si è dato alla fuga. Le ricerche sono in corso nel tentativo di rintracciarlo il prima possibile.

In aggiornamento.