Poste Italiane down, problemi con app, sito e Postamat oggi 17 giugno Fuori uso Postamat, il circuito di prelievo e pagamento gestito da Poste Italiane. Non funzionano per un guasto tecnico App, pagamenti con Pos e prelievo dei contanti.

A cura di Davide Falcioni

Poste Italiane è in down: il circuito Postamat non funziona dalle 13 circa di oggi, 17 giugno 2022. Problemi anche per il sito, impossibile fare operazioni di pagamento con l'app, ma anche ritirare banconote e pagare con il Pos. In queste ore sono centinaia le segnalazioni del disservizio suo social network e i forum online.

Per il momento Poste Italiane non ha fornito nessuna comunicazione sul disservizio, ma diverse persone hanno manifestato le loro difficoltà sulle pagine social dell’azienda. Sulla app appare solo uno stringato messaggio: "Il servizio non è al momento disponibile. Ti preghiamo di riprovare più tardi". Molte le lamentele degli utenti: "Non riesco più ad accedere al mio conto sia da app, sia dal web… dall’applicazione mi da sempre un avviso poco chiaro, dal web mi dice che in questo momento il servizio non funziona” scrive un utente sotto un post. "Non va neanche l’app Postepay impossibile anche verificare il saldo" aggiunge un altro.

Sulla sua pagina Twitter WebPoste ha risposto a un utente: "Siamo a conoscenza di quanto segnali: i nostri tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio".

L'ultima volta che clienti di Poste Italiane avevano lamentato dei disservizi è stato due settimane fa. In molti avevano dovuto rimandare anche le operazioni agli sportelli a causa di un un guasto tecnico e sui social era stato ipotizzato che a causarlo fosse stato un attacco informatico, circostanza smentita in seguito dall'azienda. Non si era trattato di un attacco hacker ma di un disguido informatico interno, poi risolto, dovuto a un aggiornamento di sistema.