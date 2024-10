video suggerito

Principio di incendio sul traghetto Genova Palermo, nave bloccata in porto con passeggeri a bordo Il traghetto sarebbe dovuto salpare dalla Liguria in direzione della Sicilia ieri sera ma a causa di un principio di incendio e di fiamme improvvise dagli scarichi dei fumi, i viaggiatori sono rimasti bloccati a bordo.

A cura di Antonio Palma

Immagine di Archivio

Un viaggio da incubo, e senza nemmeno essere iniziato, per i passeggeri del traghetto Genova Palermo che ieri sera sarebbe dovuto salpare dalla Liguria in direzione della Sicilia. A causa di un principio di incendio e di fiamme improvvise dagli scarichi dei fumi, infatti, i viaggiatori sono rimasti bloccati a bordo senza nessuna certezza su quando sarebbero partiti.

L’allerta è scattata nella tarda serata di ieri, mercoledì 23 ottobre, quando il traghetto di Gnv (Grandi Navi veloci) è stato interessato da un improvviso principio di incendio pochi minuti prima della partenza prevista per le 23. Secondo quanto ricostruito dalla Capitaneria di porto, per motivi ancora da accertare, il rogo si sarebbe originato dagli scarichi dei fumi dell’imbarcazione.

Le fiamme fortunatamente sono state domate in pochissimo tempo dagli stessi addetti del traghetto e non si sono propagate al resto della nave. Il traghetto però ovviamente è stato bloccato in porto per le opportune verifiche e la partenza rimandata fino a orario indefinito. I passeggeri, che erano già tutti imbarcati, sono rimasti così bloccati a bordo

L’incidente ha fatto scattare l’intervento della Capitaneria di porto che ha avviato una indagine sull’incendio per accertare i fatti. La Guardia costiera è salita bordo per un sopralluogo prima di dare il via libera alla ripartenza del traghetto.

Protestano alcuni dei viaggiatori bloccati a bordo che parlano di mancata assistenza e informazioni su quanto stava accadendo e sui tempi di ripartenza. "Non abbiamo ricevuto alcuna informazione, se non che forse saremo ripartiti verso le 10. Nessuno ci ha dato beni di conforto e nelle cabine c'è una sola presa per la corrente per potere ricaricare il telefonino” ha racconto uno di loro, aggiungendo: È una situazione scandalosa".

Non è la prima volta che un traghetto GNV su questa linea viene bloccato per incendio a bordo. Era accaduto esattamente anche un anno fa quando una nave rimase bloccata in porto a Palermo con oltre quattrocento persone a bordo.