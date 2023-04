Previsioni traffico oggi 25 aprile, bollino rosso: quando partire per evitare le code in autostrada Quella di oggi, 25 aprile, sarà una giornata da bollino rosso per la circolazione sulle autostrade italiane. Atteso traffico intenso in direzione nord soprattutto su due delle principali direttive italiane.

A cura di Biagio Chiariello

Quella di oggi 25 aprile sarà una giornata da bollino rosso per il traffico in Autostrada. Dallo scorso weekend, 12 milioni di italiani (secondo le stime di Aspi) si sono messi in viaggio per una gita fuoriporta approfittando del Ponte.

In occasione della Festa della Liberazione saranno molti quelli che rientreranno a casa e per questo si prevedono diverse code lungo le principali direttrici della Penisola.

In tal senso, Fanpage.it ha chiesto a Massimiliano Nigro, Responsabile Coordinamento Esercizio presso ‘Autostrade per l’Italia' quando conviene mettersi in viaggio e come fare per evitare le code. È possibile comunque consultare il sito di Viabilità Italia, il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, per l'elenco delle giornate da bollino rosso e giallo per il traffico in autostrada in questi giorni.

Le tratte più a rischio oggi martedì 25 aprile 2023

Le autostrade più trafficate, secondo le previsioni di Aspi, saranno l'A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto, da sud verso nord, specialmente nel pomeriggio del giorno della Festa della Liberazione, il momento in cui si concentreranno i rientri.

Come monitorare il traffico sulle autostrade in tempo reale

Per cercare di evitare le code in autostrada è importate restare aggiornati in tempo reale sul traffico. È sempre possibile controllare la viabilità, le code e il traffico in tempo reale sul sito di Autostrade e su Isoradio 103.3 FM.

Inoltre, tramite l’app su proprio smartphone, si può attivare la visualizzazione del percorso elaborato da Google considerando le condizioni del traffico. La medesima operazione si può compiere tramite My Way, la app gratuita e geolocalizzata di ASPI disponibile per dispositivi Android e iOs.

Itinerari alternativi per evitare il traffico

Per alcuni tratti la Polizia Stradale ha già predisposto itinerari alternativi da poter seguire in caso di congestione del traffico lungo il proprio percorso.

Come di consueto, la stessa Polizia Stradale ricorda di mettersi alla guida osservando alcuni semplici comportamenti per viaggiare sicuri: Prima di partire effettuate un check up del veicolo (olio, pressione delle gomme, batteria); Indossate sempre le cinture di sicurezza; Rispettate i limiti di velocità e le distanze di sicurezza; Evitate distrazioni al volante, in particolare quelle causate dall’uso scorretto di cellulari o dispositivi elettronici.