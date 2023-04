Ponti del 25 aprile e 1 maggio, quando partire per non trovare traffico: risponde l’esperto di Autostrade Saranno 12 milioni gli italiani che si sposteranno per le festività di fine aprile e inizio maggio. Abbiamo chiesto a Massimiliano Nigro, Responsabile Coordinamento Esercizio presso Autostrade per l’Italia quando conviene mettersi in viaggio e come fare per evitare le code.

Intervista a Massimiliano Nigro Responsabile Coordinamento Esercizio presso Autostrade per l'Italia

A cura di Biagio Chiariello

Questo che sta per iniziare sarà un ponte lungo, nel senso che la vicinanza tra il 25 aprile e il 1° maggio vede sostanzialmente due momenti particolari, nei quali gli italiani – 12 milioni di persone, secondo le stime di Aspi (Autostrade per l'Italia) – potranno mettersi in viaggio. Inevitabilmente il traffico sarà molto intenso su tutta la rete stradale italiana, e in tal senso Viabilità Italia, il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, ha diffuso l’elenco delle giornate da bollino rosso e giallo per i prossimi giorni.

Quando partire, dunque, per evitare le code? Lo abbiamo chiesto a Massimiliano Nigro, Responsabile Coordinamento Esercizio presso Autostrade per l'Italia.

Ponte del 25 aprile, traffico intenso: come evitarlo?

I primi spostamenti, in accordo con le previsioni, li abbiamo già visti nel pomeriggio di giovedì 20 aprile. In queste ore è in corso la seconda parte di partenze. La fascia di traffico dalla quale ci aspettiamo più traffico è quella tra le 16 e le 19. E proseguiranno poi domattina tra le 8 e le 12. Le direttrici più interessate sono quelle che da Nord portano verso Sud, quindi l'A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto verso sud.

A questa prima fase di partenze poi corrisponderà poi una fase di rientri, le cui principali fasce orarie interessate saranno quella di domenica tra le 16 e le 19 con qualche coda principalmente nella giornata di martedì 25 aprile che chiude questa prima parte di ponte. Quindi il traffico sarà sicuramente molto intenso stavolta in direzione opposta, da sud verso nord, anche nel pomeriggio del giorno della Festa della Liberazione.

Quali sono le previsioni per la giornata del Primo Maggio?

Poi ci saranno alcuni spostamenti, seppur con meno intensità secondo le nostre previsioni, in occasione del Primo Maggio. In questo caso le giornate con un traffico più intenso potrebbero essere il pomeriggio di venerdì 28 aprile indicativamente tra le 14 e le 19 e poi la mattina di sabato 29 aprile tra le 8 e le 12. Le direttrici sud saranno quelle maggiormente interessate dagli spostamenti.

Poi ci sarà l'ultima fase di rientri, verso Nord, attesi nel pomeriggio di lunedì 1 maggio e la mattina del 2 maggio.

Quali misure ha disposto Autostrade per favorire gli spostamenti?

Vale la pena ricordare che per favorire gli spostamenti degli italiani, Autostrade per l'Italia ha dimezzato il numero dei cantieri registrati mediamente ogni giorno e soprattutto liberato le principali direttrici dai cantieri maggiormente interferenti.

Inoltre abbiamo potenziato tutti i presidi previsti su strada per offrire una maggiore assistenza agli utenti. E ancora, per le giornate previste dal calendario ministeriale è disposto il divieto di circolazione dei mezzi con massa complessiva a 7,5 tonnellate e quindi questa prima fase saranno le giornate di domenica 23 e martedì 25 dalle 9 alle 22 e poi per favorire i rientri nella giornata di domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio dalle 9 alle 22.

Qual è l'orario giusto per partire?

Sarebbe preferibile anticipare il più possibile l'inizio del viaggio nelle prime ore del mattino per evitare le ore di punta. Così anche nella fase di rientro, dove le fasce orarie più interessate dal traffico saranno quelle pomeridiane, sarebbe preferibile anticipare la ripartenza, anche se ciò vuol dire sacrificare qualche ora di vacanza.