Previsioni traffico ponte 25 aprile, le giornate da bollino rosso e giallo per chi viaggia L’elenco delle giornate da bollino rosso e giallo per il traffico in autostrada nel Ponte del 25 aprile 2023 stilato da Viabilità Italia, il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità.

A cura di Antonio Palma

Saranno giornate di traffico intenso sulle strade italiane in vista del Ponte del 25 aprile 2023. La festività della “Liberazione d’Italia” quest’anno infatti ricorre il martedì e saranno molti gli italiani che si metteranno in viaggio approfittando del weekend imminente per una breve vacanza, sia verso le principali località di villeggiatura italiane sia oltralpe.

Secondo alcune stime sono 9 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per il 25 aprile. Per dare una indicazione agli automobilisti e favorire così partenze consapevoli, Viabilità Italia, il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, ha stilato l’elenco delle giornate da bollino rosso e giallo per il traffico in autostrada nel Ponte del 25 aprile 2023. Le situazioni più critiche sono attese in uscita dalle grandi città e verso Sud, a partire dalla A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto, e dai grandi centri del Nord Italia verso la costa ligure

Previsioni traffico, venerdì da bollino rosso

Secondo quanto comunica la polizia stradale, tra il weekend, il lunedì e il martedì successivi si prevede un significativo incremento della circolazione stradale su tutte le principali arterie autostradali. Le partenze probabilmente saranno più scaglionate e ci sarà chi si metterà in viaggio già nella giornata di oggi, venerdì 21 aprile, mentre i rientri si concentreranno presumibilmente tutti nel corso del pomeriggio del 25 aprile.

Traffico sabato 21 aprile, mattinata critica

Nel dettaglio, è considerata giornata da bollino rosso per il traffico la mattinata di sabato 21 aprile quando dovrebbero concentrarsi il resto delle partenze del Ponte del 25 aprile 2023 e del weekend. Meno critico ma comunque intenso il traffico atteso per il pomeriggio valutato da bollino giallo

Domenica da bollino giallo per il traffico

Giornata interamente da bollino giallo, invece, quella di domenica 23 aprile indicata come giorno di traffico intenso verso le principali località di villeggiatura. Nessuna criticità invece è prevista per la giornata di lunedì 24 aprile considerata giornata di normale traffico.

Il 25 aprile bollino rosso per il rientro dal Ponte

Per il rientro dal Ponte, invece, è considerato da bollino rosso il pomeriggio di martedì 25 aprile quando è atteso il massimo spostamento di mezzi che si concentreranno in poche ore. La mattinata del giorno della festa della liberazione invece è considerata da bollino giallo per traffico intenso.

Il calendario traffico per il 25 aprile

Divieto di circolazione per i mezzi pesanti il 25 aprile

A causa del traffico intenso atteso sulle autostrade, nella giornata del 25 aprile i mezzi superiori alle 7,5t non potranno circolare nella fascia oraria compresa tra le 09:00 e le 22:00. La polizia ricorda, inoltre, che dal 15 aprile è cessato l’obbligo di circolare con pneumatici invernali nelle strade ed autostrade ove era vigente la relativa ordinanza. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Strada, si dovrà provvedere entro il 15 maggio alla loro sostituzione.

Come monitorare il traffico sulle autostrade in tempo reale

Per cercare di evitare le code in autostrada, come detto, dunque è importate restare aggiornati in tempo reale sul traffico. È sempre possibile controllare la viabilità, le code e il traffico in tempo reale sui canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), sulle trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I.. Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148.