Previsioni traffico autostrade sabato 24 e domenica 25 agosto, quando partire: i bollini rossi e gialli

A cura di Antonio Palma

Un nuovo weekend di traffico intenso è atteso per questo fine settimana su strade e autostrade italiane. In base al Piano Estate 2024 redatto dalla Polizia di Stato, infatti, tra venerdì, domani sabato 24 agosto e domenica 25 agosto è attesa ancora circolazione intensa e possibili criticità per chi si sposta verso il mare e chi rientra dalle vacanze con giornate da bollino rosso e giallo per traffico intenso.

In questi giorni si prevede il sovrapporsi delle partenze verso i luoghi di vacanza e dei rientri verso le città per chi ha finito le vacanze. Per molti italiani infatti sarà l’inizio delle vacanze estive con spostamenti verso i luoghi di villeggiatura e le città d'arte mentre per altri le ferie si avviano verso la conclusione con il rientro verso le città.

Il calendario dei bollini sul traffico per il quarto weekend di agosto prevedono circolazione di mezzi intensa sin da oggi con bollino giallo al mattino e rosso dal pomeriggio. Stessa situazione anche domani, sabato 24 agosto, quando il traffico sarà da bollino giallo nella prima parte della giornata e da bollino rosso nel pomeriggio.

Una giornata di traffico ancora più intensa è attesa per domenica 25 agosto quando si prevede una circolazione da bollino rosso per l’intero giorno. Il traffico proseguirà anche lunedì per i rientri con bollino rosso al mattino e giallo al pomeriggio

Per cercare di evitare traffico e bollini rossi è importante organizzare il viaggio e informarsi sulle condizioni della viabilità. Notizie sempre aggiornate sulle condizioni del traffico sono disponibili su vari canali:

C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518)

(numero gratuito 1518) Rai-Isoradio

I notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I.

Il sito ufficiale di Autostrade per l’Italia

di Autostrade per l’Italia Per la rete stradale di competenza Anas: l’app “VAI” per smartphone, il sito ufficiale di Anas e il numero unico 800.841.148

Il sito ufficiale di Aiscat

La polizia stradale ricorda inoltre a tutti di avere prudenza su strade e autostrade, adottando comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme. Prima di partire ad esempio è importante verificare l'efficienza del veicolo; sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l'autovettura.