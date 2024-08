Previsioni meteo del week end: nuova ondata di caldo su tutta Italia con temperature fino a 37 gradi

video suggerito

Dopo aver dato qualche giorno di tregua il caldo tornerà a farla da padrone: le temperature nel weekend supereranno ampiamente i 30 gradi in tutta Italia.

A cura di Davide Falcioni

La preziosa tregua dal caldo dei giorni scorsi è già terminata. Dopo giorni di piogge e temperature decisamente gradevoli, infatti, la colonnina di mercurio è tornata a salire e nel weekend toccherà punte di 35 gradi a Firenze e Roma e 37-38 sulle Isole Maggiori. L'anticiclone si stabilizzerà maggiormente nelle regioni dell'Italia centro occidentale, dando inizio nel fine settimana a una nuova ondata di calore che porterà le temperature su valori elevati, anche se fortunatamente non paragonabili con i livelli raggiunti a luglio e inizio agosto.

Ecco il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 23 agosto 2024, e per il weekend, secondo il Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare.

Previsioni meteo oggi, venerdì 23 agosto.

Nelle regioni settentrionali giornata soleggiata in pianura padana e lungo le coste; cielo irregolarmente nuvoloso sui rilievi alpini e appenninici con al più qualche breve temporale nel pomeriggio. Al centro e sulla Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso, salvo delle nubi che tenderanno a formarsi a ridosso dell'Appennino nelle ore centrali della giornata e che potranno dare luogo a delle brevi precipitazioni. Sud e Sicilia: ancora nubi a interessare le aree montuose nelle ore più calde del giorno, quando saranno possibili dei brevi acquazzoni. Per il resto, la giornata trascorrerà all'insegna di un tempo soleggiato. Temperature: minime in flessione sulla Sardegna occidentale e lungo le coste dell'alto Adriatico; in debole rialzo a ridosso dell'Appennino; stazionarie sul resto del paese. Massime in generale lieve aumento.

Come sarà il tempo sabato 24 agosto: soleggiato su tutta l'Italia

Tempo soleggiato su gran parte dell'Italia, salvo un po' di nuvole fin dal mattino sulle Alpi centrali con locali rovesci fra alto Piemonte e nord-ovest della Lombardia. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità anche nel resto delle aree montuose con possibili sporadici rovesci sulle Alpi centro-occidentali, l’Appennino meridionale e sui rilievi della Sicilia. Temperature stazionarie o in lieve ulteriore aumento. Caldo afoso. Venti a regime di brezza, con qualche rinforzo da est nel Canale di Sardegna, da nord-ovest nel Canale d’Otranto. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni di domenica 25 agosto: temperature stabili e cielo sereno

Nella giornata di domenica 25 un sistema nuvoloso in transito sull’Europa centrale interesserà marginalmente anche le Alpi con qualche pioggia nel settore tra la Valle d’Aosta e l’Alto Adige, che non dovrebbe coinvolgere anche zone di pianura della Val Padana, dove potrà transitare solo un po’ di nuvolosità variabile al Nord-Ovest. Sul resto d’Italia prevarrà un cielo sereno o poco nuvoloso, tranne un po’ di cumuli pomeridiani in sviluppo lungo l’Appennino meridionale e sui monti della Sicilia orientale. Le temperature saranno in lieve calo sulle Alpi, per lo più stabili o in lieve aumento altrove con valori pienamente estivi.