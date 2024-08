video suggerito

Quando tornerà il caldo sull'Italia e dove sono previsti nuovi temporali: le previsioni meteo di Giuliacci Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it, "fino al 31 agosto ci saranno due ondate di caldo moderato che abbracceranno l'Italia e che porteranno le temperature massime sui 35 gradi. A loro si alterneranno due fasi piovose e temporalesche: ecco dove".

A cura di Ida Artiaco

Fino al 31 agosto, giorno in cui finisce l'estate dal punto di vista climatico, ci saranno almeno altre due ondate di caldo, seppur non rovente rispetto a quello a cui siamo stati abituati nelle scorse settimane: l'alta pressione che abbraccerà l'Italia non sarà infatti di origine sahariana ma arriverà dall'Est Europa, portando il termometro sui 35 gradi centigradi.

Parola del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che ha raccontato a Fanpage.it le previsioni meteo di quest'ultima parte d'estate e ha spiegato cosa dovremo aspettarci dal punto di vista meteorologico nei prossimi giorni quando ci saranno fasi di caldo, che durerà fino alla prima settimana di settembre, alternate a fasi piovose e temporalesche.

Secondo le previsioni di Giuliacci, "fino alla fine del mese ci sarà un mix di giornate con temporali e di caldo moderato, cioè sotto 35 gradi perché ci sarà sì l'alta pressione che porterà bel tempo ma non sarà quella africana. Sarà una alta pressione ubicata sull'Europa orientale e abbraccerà anche l'Italia, per cui non sarà piena di aria calda sahariana".

L'esperto prevede che ci saranno entro il 31 agosto altre due brevi ondate di caldo. "Al Nord la prima arriverà tra giovedì 22 e sabato 24 agosto con temperature tra 30 e 33 gradi e poi la seconda tra il 29 e il 31 agosto e proseguirà fino alla prima settimana di settembre. Al Centro e in Campania l'ondata di caldo porterà temperature tra i 32 e 35 gradi tra giovedì 22 e lunedì 26 agosto e poi tra il 29 e il 31 agosto. Infine al Sud avremo fino a 34 gradi tra sabato 24 e lunedì 26 agosto e ancora tra il 29 e il 31. Sulla Sardegna invece ci saranno 32-34 gradi tra mercoledì 21 e giovedì 22 e poi temperature in calo fino ai primi di settembre".

Tuttavia, non mancheranno rovesci e temporali. "Ci saranno anche due fasi piovose, che sono quelle contrapposte all'ondata di caldo. Tra mercoledì 21 e venerdì 26 agosto avremo pioggia ovunque a carattere isolato, con accumuli significativi oltre i 10 mm solo sulle Alpi, sul Nord e sulle regioni meridionali. Poi, ci sarà una seconda fase temporalesca tra il 26 e il 28 agosto ovunque ma con accumuli tra i 10 e 20 mm sul Nord, sulla Sicilia, sulla Calabria e sul sud della Sardegna", ha concluso Giuliacci, che ha aggiunto che "non è vero che ci sarà una mega ondata di caldo ai primi di settembre, ma potrebbero ancora registrarsi i 35 gradi soprattutto al Centro Sud".