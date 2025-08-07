Previsioni traffico autostrade nel weekend del 9 e 10 agosto, quando partire: giornate da bollino rosso e nero

Fine settimana da bollino rosso e nero per chi viaggia sulle strade italiane, tra partenze e rientri delle vacanze. Le previsioni del traffico indicano criticità elevate nei giorni di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 agosto.

immagine di repertorio

Si avvicina il fine settimana più critico dell’anno per la viabilità sulle strade e autostrade italiane. Le previsioni indicano un traffico molto intenso a partire da venerdì 8 agosto, con bollino rosso per chi si dirige verso le località turistiche. Sabato 9 agosto si prevede la giornata più difficile, con bollino nero al mattino e nel primo pomeriggio, e rosso nel resto della giornata. Domenica 10, invece, la situazione migliorerà gradualmente: rosso al mattino, arancione nel pomeriggio e verde in serata.

A rendere particolarmente critico il weekend sarà anche l’alternanza tra partenze per le vacanze e primi rientri, con flussi di traffico in entrambe le direzioni. Per questo, a chi si metterà in viaggio viene raccomandata la massima prudenza alla guida e il rispetto delle regole stradali.

In previsione dei grandi spostamenti, la Polizia di Stato ha predisposto il “Piano Estate 2025”, che comprende il calendario aggiornato dei bollini, l’elenco dei cantieri non rimovibili in autostrada e i percorsi alternativi per limitare disagi e rallentamenti.

Le previsioni del traffico di venerdì 8 agosto

Le previsioni di Autostrade.it per venerdì 8 agosto parlano di una giornata particolarmente difficile: bollino rosso dal mattino alla sera.

Lo stesso dicasi per Viabilità Italia: anche secondo gli esperti della Polizia Stradale la prima giornata di questo weekend sarà totalmente da bollino rosso (traffico intenso con possibili criticità).

Giornata da bollino nero sabato 9 agosto, rosso domenica 10

La situazione dovrebbe addirittura peggiorare nella mattinata di sabato 9 agosto. Sia per Viabilità Italia, sia per Autostrade il bollino sarà nero (critico). E secondo quest'ultimi, il colore non cambierà colore al pomeriggio. Mentre per gli esperti della Polizia Stradale diventerà rosso. Per entrambi sarà rosso alla sera di sabato.

Chi parte per le vacanze dovrà fare attenzione anche alla mattina di domenica 10 agosto: bollino rosso secondo Autostrade per l'Italia, dove invece Viabilità Italia prevede traffico intenso (bollino giallo) e situazione più critica al pomeriggio (bollino rosso). Per la sera di domenica invece il traffico sarà regolare (bollino verde).

Infine chi decide di mettersi in viaggio lunedì 11 agosto deve sapere che il momento più critico della giornata sarà sicuramente la mattina: bollino arancione per Autostrade.it, giallo secondo Viabilità Italia.