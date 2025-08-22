Previsioni traffico autostrade nel weekend del 23 e 24 agosto, quando partire: giornate da bollino rosso

Attese giornate da bollino rosso per chi deciderà di mettersi in viaggio nei prossimi giorni sulle strade e autostrade italiane durante il controesodo estivo. Le previsioni di traffico per il fine settimana di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 agosto.

Il penultimo fine settimana di agosto sarà caratterizzato da traffico intenso e con possibili criticità su strade e autostrade italiane. Le previsioni per il weekend di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 agosto indicano infatti giornate da bollino giallo e rosso.

La quantità di veicoli in transito sarà in costante aumento per i rientri dai centri di villeggiatura verso le grandi città: secondo stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, si attendono 12 milioni e 255mila spostamenti di autoveicoli. Viabilità Italia ha previsto bollino rosso per i prossimi tre giorni.

Il consiglio per quanti si metteranno in viaggio è ovviamente quello di adottare comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale.

Traffico intenso con possibili criticità venerdì 22 agosto

Le previsioni diffuse dalla Polizia stradale mostrano un primo incremento del traffico a partire da oggi, venerdì 22 agosto. Per la prima parte della giornata è previsto il bollino giallo che indica traffico intenso.

Con il passare delle ore invece invece il traffico si farà intenso con possibili criticità (bollino rosso). Secondo Autostrade per l’Italia, invece, la circolazione sarà caratterizzata da traffico intenso (bollino arancione) ma non critico (rosso).

Previsioni traffico sabato 23 e domenica 24 agosto: bollino rosso

Per la mattinata di sabato 23 agosto Viabilità Italia segnala ancora traffico da bollino rosso, mentre la situazione dovrebbero leggermente migliorare nella seconda parte della giornata, durante la quale è previsto il bollino giallo (traffico intenso).

Anche sul sito di Autostrade per l'Italia le previsioni segnalano bollino rosso (traffico critico) per la mattinata e il pomeriggio di sabato sulle arterie dirette verso le città. Mentre la situazione dovrebbe diventare da bollino arancione in serata.

Traffico intenso e con criticità (bollino rosso) per tutta la giornata di domenica 24 agosto, sia la mattina che il pomeriggio/sera. Bollino rosso anche secondo Autostrade per l'Italia che tuttavia prevede un lieve miglioramento delle condizioni di viabilità in serata. Lunedì 25 agosto ancora bollino rosso in mattinata, giallo a partire dal pomeriggio.