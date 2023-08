Previsioni traffico autostrade Ferragosto 2023: i consigli per evitare code e ingorghi il 15 agosto Oggi, 15 agosto, saranno molti gli italiani in partenza verso le principali località balneari e di villeggiatura italiane (e non solo). La situazione del traffico sulle autostrade per la giornata di Ferragosto, secondo le previsioni di Viabilità Italia, il Centro di coordinamento nazionale di viabilità del ministero dell’Interno.

A cura di Biagio Chiariello

È arrivata la giornata di Ferragosto, una tra le più calde dell'anno sulle autostrade italiane. Possibile quindi la presenza di traffico nella giornata di oggi, martedì 15 agosto.

Va comunque detto che guardando alle previsioni di Viabilità Italia, il Centro di coordinamento nazionale di viabilità del ministero dell'Interno, almeno per la specifica giornata di oggi si tratterà di numeri non così intensi quanto quelli del weekend appena trascorso e sicuramente gestibili, al netto di qualche coda probabilmente nella mattinata di Ferragosto.

Sicuramente le più trafficate saranno le direttrici principali, quelle che collegano il nord e il sud dello Stivale, come la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto. Ma occhio anche all'Autostrada A2, la ben nota Salerno-Reggio Calabria, una tra le più interessate dalle code estive.

Per viaggiare informati è sempre possibile consultare il sito di Autostrade oltre che i percorsi alternativi.

Previsioni traffico Ferragosto: bollino giallo per chi parte al mattino

La giornata del 15 agosto si apre con bollino giallo al mattino verso le località di mare, giallo invece per chi rientra in città.

Una situazione quindi relativamente tranquilla sulle Autostrade italiane.

Traffico 15 agosto da bollino giallo: non sono previste code nel pomeriggio

Anche chi si mette in viaggio nel pomeriggio di oggi non dovrebbe trovare particolari ingorghi in strada. Secondo le previsioni di Viabilità Italia è infatti previsto bollino verde.

Qualche attenzione in più per chi invece rientra nel pomeriggio: il bollino diramato dal Centro è infatti di colore giallo.

Previsioni traffico 15 agosto: bollino verde per la sera

Le condizioni del traffico per la serata di Ferragosto dovrebbero consentire un viaggio sereno per chi si muove di sera. Il Centro di coordinamento nazionale di viabilità del ministero dell'Interno ha infatti previsto un bollino di colore verde.

Nessun problema neanche per chi rientra in città dal mare (o magari dalla montagna): bollino verde dunque anche per il ‘controesodo' serale.

I consigli per evitare il traffico di Ferragosto: a che ora partire e rientrare in città

Per evitare il traffico di Ferragosto, sarà utile consultare siti istituzionali come quello dell'Anas e di Autostrade.it, che monitorano la situazione in tempo reale e informano i viaggiatori

Un altro elemento da considerare è quello dell'orario della partenza: agli automobilisti è infatti consigliato di evitare la mattina del 15.

Per avere notizie sulla viabilità si possono seguire anche i notiziari e le trasmissioni di Isoradio, Onda Verde e Radio RAI.