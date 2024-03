Previsioni traffico autostrade 29, 30, 31 marzo e 1 aprile 2024: giornate da bollino rosso e giallo In vista delle vacanze di Pasqua saranno molti gli italiani che si muoveranno per raggiungere le località di mare, di montagna e le città d’arte. Atteso traffico intenso e da bollino rosso sin dalla giornata di venerdì 29 marzo 2024 e anche oltre il giorno di Pasquetta, 1° aprile 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Saranno giornate di traffico intenso sulle strade italiane in vista delle festività pasquali, tra il 29 marzo e il 1° aprile.

Saranno molti gli italiani che si concederanno un mini break e molti gli stranieri che verranno nel nostro Paese, anche viaggiando da soli. Le mete preferite per i viaggiatori che resteranno in Italia saranno soprattutto il mare e le località d'arte, ma anche la montagna, i laghi e le località termali.

Le situazioni più critiche sono attese in uscita dalle grandi città e verso Sud, a partire dalla A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto, e dai grandi centri del Nord Italia verso la costa ligure.

Nonostante il maltempo annunciato le previsioni della circolazione in autostrada per Pasqua 2024, stando a quanto comunicato dalla Polizia di Stato-Viabilità Italia, vedono diversi bollini rossi nei prossimi giorni, con traffico intenso lungo le principali strade italiane.

Previsioni traffico venerdì 29 marzo: bollino rosso

Situazione delicata già dalla giornata di Venerdì Santo, 29 marzo, con bollino giallo dal pomeriggio e bollino rosso per "traffico intenso con possibile criticità" nelle ore serali.

Come di consueto, a partire dalle 14 di venerdì 29 saranno attuate alcune limitazioni alla circolazione stradale per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

Traffico sabato 30 marzo: giornata da bollino rosso sulle autostrade

La giornata di sabato 30 marzo si preannuncia ugualmente complicata.

Bollino rosso anche per la mattina di sabato 30 marzo, con la situazione in leggero miglioramento (bollino giallo) verso sera.

Previsioni traffico domenica 31 marzo: bollino giallo a Pasqua

Per il giorno di Pasqua la mattina sarà segnata da traffico intenso.

Secondo Viabilità Italia il bollino sarà giallo, per poi avere una normalizzazione del traffico tra il pomeriggio e la sera.

Traffico Pasquetta lunedì 1 aprile: bollino rosso per i rientri

La giornata di Lunedì in Albis, giorno di Pasquetta, è quella nella quale sarà concentrato il maggior numero di rientri. Sopratutto nel pomeriggio e nella sera del 1° la situazione potrebbe essere complicata.

Stessa situazione per martedì 2 aprile, con traffico intenso e possibili criticità, chiaramente sempre coi rientri nei grandi centri urbani per questo "mini" controesodo pasquale.

A che ora partire per evitare il traffico: i consigli

Per quanto riguarda le partenze il consiglio è quello di mettersi in viaggio possibilmente già nella giornata di giovedì o, al più, nella mattina presto di venerdì.

Per quanto riguarda il rientro, chi volesse evitare gli accodamenti sarà favorito sicuramente in caso di ripartenza nella prime ore del giorno dopo i giorni caldi di Pasquetta e di martedì.

Ad ogni modo per favorire gli spostamenti nei giorni di Pasqua è valido è stato approvato il divieto di circolazione per i mezzi pesanti.

Il blocco del traffico per tir e camion – ovvero tutti i veicoli per il trasporto merci con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate – è previsto nei seguenti orari:

Venerdì 29 marzo dalle ore 14.00 alle 22.00

Sabato 30 marzo dalle ore 09.00 alle 16.00

Pasqua, domenica 31 marzo dalle ore 09.00 alle 22.00

Pasquetta, lunedì 1 aprile dalle ore 09.00 alle 22.00

Martedì 2 aprile dalle ore 09.00 alle 14.00

Come monitorare il traffico sulle autostrade in tempo reale

Per cercare di evitare le code in autostrada, come detto, dunque è importate restare aggiornati in tempo reale sul traffico.

È sempre possibile controllare la viabilità, le code e il traffico in tempo reale sui canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), sulle trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148.