Previsioni traffico autostrade 5-6-7 luglio: quali saranno le giornate da bollino rosso e giallo Nel weekend compreso tra venerdì 5 e domenica 7 luglio atteso traffico da bollino giallo e rosso per chi deciderà di viaggiare in macchina nei prossimi giorni. È infatti previsto un significativo incremento della circolazione stradale. Ecco quali saranno gli orari con flussi particolarmente intensi.

A cura di Eleonora Panseri

Nel fine settimana compreso tra venerdì 5 e domenica 7 luglio atteso traffico da bollino giallo e rosso per chi deciderà di viaggiare in macchina nei prossimi giorni.

È infatti previsto un significativo incremento della circolazione stradale, come riferisce la Polizia di Stato. Di seguito tutti i dettagli sugli orari in cui si verificheranno condizioni di traffico particolarmente intenso.

Previsioni venerdì 5 luglio: traffico da ‘bollino giallo' nel pomeriggio

Come si legge nel calendario del traffico diffuso dalla Polizia di Stato, per i prossimi weekend, già durante la giornata di venerdì 5 luglio, si segnalano situazioni da ‘bollino giallo'. La mattina i flussi non destano preoccupazione, ma con il passare delle ore comincerà il primo esodo estivo della stagione.

Sabato 6 luglio: traffico da ‘bollino giallo' per tutto il giorno

Nella giornata di sabato 6 luglio, invece, la situazione tenderà a peggiorare. Infatti, se venerdì 5 i flussi più intensi sono attesi solo nella seconda parte della giornata, per la giornata di sabato il traffico da bollino giallo riguarderà entrambe le fasce orarie, sia quelle mattutine che quelle pomeridiane e serali.

Traffico domenica 7 luglio: ‘bollino rosso' nella seconda parte della giornata

È invece atteso traffico molto intenso nel pomeriggio di domenica 7 luglio, si prevede infatti un consistente flusso di rientro che, come è possibile vedere nella tabella pubblicata dalla Polizia di Stato, influirà anche nella mattinata di lunedì 8. Il traffico che si sovrapporrà a quello quotidiano di inizio settimana.

Come informarsi sulle condizioni del traffico

Per rimanere sempre aggiornati sulle condizioni del traffico è possibile consultare i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I.. Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148.

Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.). Ulteriori informazioni sono riportate anche su www.aiscat.it.

Le limitazioni per i veicoli oltre le 7,5 tonnellate

Il calendario 2024 delle limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nel periodo estivo, per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, prescrive le seguenti fasce di divieto:

sabato 6 luglio dalle 08.00 alle 16.00;domenica 7 luglio dalle 07.00 alle 22.00;sabato 13 luglio dalle 08.00 alle 16.00;domenica 14 luglio dalle 07.00 alle 22.00;sabato 20 luglio dalle 08.00 alle 16.00domenica 21 luglio dalle 07.00 alle 22.00;venerdì 26 luglio dalle 16.00 alle 22.00;sabato 27 luglio dalle 08.00 alle 16.00;domenica 28 luglio dalle 07.00 alle 22.00.

Gli enti proprietari e concessionari stradali, al fine di minimizzare l’impatto sulla circolazione provvederanno comunque a rimuovere i cantieri di lavoro amovibili e, nei casi in cui la rimozione non sia tecnicamente possibile, verranno attuati tutti gli accorgimenti necessari per assicurare la massimizzazione della sicurezza e della fluidità della circolazione.