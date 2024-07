video suggerito

Previsioni traffico autostrade 12-13-14 luglio: quali saranno le giornate da bollino rosso e giallo Atteso un altro weekend di traffico intenso su strade e autostrade italiane. Tra venerdì 12 e domenica 14 luglio si prevede un significativo incremento della circolazione stradale con situazioni da bollino giallo e rosso per chi si sposterà da una località all'altra in macchina nei prossimi giorni. Tutti i dettagli.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Atteso un altro weekend di traffico intenso su strade e autostrade italiane. Tra venerdì 12 e domenica 14 luglio si prevede un significativo incremento della circolazione stradale con situazioni da bollino giallo e rosso per chi si sposterà da una località all'altra in macchina nei prossimi giorni.

La Polizia di Stato ha diffuso, come di consueto, le previsioni sul traffico con i relativi bollini. Di seguito tutti i dettagli sugli orari in cui la circolazione stradale potrebbe essere particolarmente congestionata.

Previsioni venerdì 12 luglio: traffico da bollino giallo dal pomeriggio

Come si legge nel calendario diffuso dalla Polizia, per la giornata di venerdì 12 luglio si segnala traffico da ‘bollino giallo' a partire dal pomeriggio. Infatti, se la mattina la circolazione non dovrebbe essere particolarmente problematica, con il passare delle ore la situazione potrebbe mutare gradualmente.

Sabato 13 luglio: bollino giallo tutto il giorno

Sabato 13 luglio, invece, il ‘bollino giallo' riguarderà sia la mattina che la sera. Il giorno precedente i flussi più intensi sono attesi solo nella seconda parte della giornata, per la giornata di sabato ci sarà movimento in entrambe le fasce orarie, sia quelle mattutine che quelle pomeridiane e serali.

Traffico domenica 14 luglio: bollino rosso nel pomeriggio

Il traffico invece sarà molto intenso nel pomeriggio di domenica 12 luglio. È previsto infatti un consistente flusso di rientro che influirà anche nella mattinata di lunedì 15, quando il traffico di chi rientra da un weekend fuori città si sovrapporrà a quello quotidiano di inizio settimana.

Come informarsi sulle condizioni del traffico

Per rimanere sempre aggiornati sulle condizioni del traffico è possibile consultare i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I.. Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148.

Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.). Ulteriori informazioni sono riportate anche su www.aiscat.it.