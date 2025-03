video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani domenica 23 marzo: le regioni a rischio Previsto il passaggio di una nuova perturbazione sull’Italia che porterà “precipitazioni sparse sulla nostra Penisola” e raffiche di vento. La Protezione Civile, sulla base delle previsioni disponibili, ha emesso per la giornata di domani, domenica 23 marzo, allerta arancione in Toscana e gialla in altre sei regioni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nelle prossime ore è previsto il passaggio di una nuova perturbazione atlantica sull'Italia che porterà "precipitazioni sparse sulla nostra Penisola, favorirà l'intensificazione della ventilazione dai quadranti meridionali nei bassi strati su gran parte dell'Italia, risultando particolarmente intensa sulla Puglia e sui settori ionici".

Lo fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile che, sulla base delle previsioni disponibili, ha emesso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per la giornata di domani, domenica 23 marzo.

Attesi "venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali sulla Puglia e sui settori ionici di Calabria e Basilicata e "mareggiate lungo le coste esposte". Allerta arancione per rischio idrogeologico è stata disposta sui settori settentrionali della Toscana.

Valutata, inoltre, l'allerta gialla su altre 6 regioni, in Puglia, in Umbria, sui settori orientali delle Marche, sul resto della Toscana e su alcuni settori dell'Emilia-Romagna e del Lazio.

Allerta meteo arancione in Toscana per domenica 23 marzo

In Toscana domani, domenica 23 marzo, prosegue l'allerta meteo già disposta ieri. In particolare il codice arancione è prorogato fino alle 14 di domani per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore prevalentemente a causa degli effetti al suolo degli eventi franosi che destano attenzione anche in conseguenza del maltempo dello scorso fine settimana.

Nel dettaglio, spiega la Regione in una nota, l'arancione prosegue nella parte settentrionale della regione. Di seguito le zone interessate.

Moderata criticità per rischio idrogeologico/allerta arancione:

Toscana: Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Domani, domenica 23 marzo, è prevista anche l'allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico anche in altre 6 regioni: Puglia, in Umbria, sui settori orientali delle Marche, sul resto della Toscana e su alcuni settori dell'Emilia-Romagna e del Lazio. Ecco le zone interessate:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt;

Bisenzio e Ombrone Pt; Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Marche: Marc-6, Marc-2, Marc-4;

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

Marc-6, Marc-2, Marc-4; Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno; Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia; Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere; Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense,

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord;

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Le zone interessate dall'allerta della Protezione Civile.

Meteo, le previsioni per domani domenica 23 marzo

Domenica 23 marzo il cielo sarà in prevalenza nuvoloso su tutte le regioni. Precipitazioni più diffuse e localmente intense tra la notte e il mattino, su alto Piemonte, alta Lombardia, Nord-Est, Toscana, interno del Centro e Puglia.

Sulle Alpi la neve cadrà tra 1500 e 1700 metri di quota. Nel pomeriggio il tempo sarà instabile, con nuvolosità irregolare e piogge intermittenti al Centro-Nord e zone ioniche. In serata precipitazioni più diffuse sulle regioni settentrionali.

Le temperature massime saranno in rialzo ovunque, tranne in Sardegna; punte di 25 gradi in Sicilia. Attesi forti venti di Scirocco su Adriatico meridionale, Puglia, Sicilia e mari, con raffiche che potrebbero sfiorare i 100 chilometri orari.