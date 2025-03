video suggerito

Maltempo, oggi allerta arancione in Toscana: scuole chiuse ed evacuazioni, ferita donna travolta da frana Maltempo oggi in Toscana: su molti settori è stata diramata l’allerta meteo arancione per temporali e rischio idrogeologico, scuole chiuse a Livorno e a Empoli. A Vinci grave 48enne travolta da una frana, stop ai traghetti tra Piombino e l’Elba. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il maltempo è arrivato in Toscana dove è in vigore, su molti settori, l'allerta meteo arancione per rischio temporali e idrogeologico. Per questo le scuole in molti comuni, tra cui Livorno e Empoli, sono chiuse.

Paura nel Fiorentino dove nella tarda serata di ieri una donna è stata travolta da una frana a Vinci in via Pistoiese. I vigili del fuoco con il personale del distaccamento di Empoli hanno raggiunto la donna rimasta bloccata a terra da 40 centimetri di fango, che si era distaccato dalla collina soprastante. La 48enne in ipotermia è stata posizionata sulla tavola spinale, allontanata dalla zona interessata dalla frana e consegnata al personale sanitario del 118 per il trasferimento al pronto soccorso, dove è arrivata in codice rosso. Al termine della valutazione tecnica della frana, i vigili del fuoco hanno chiuso una strada secondaria che porta ad alcune case disabitate.

Al momento, secondo l'ultimo aggiornamento della Sala operativa della Protezione civile regionale, le piogge sono in linea con le previsioni e al momento nessuna criticità di rilievo è stata segnalata, ma resta una situazione di massima attenzione soprattutto concentrata nelle zone dell'Alto Mugello e della Toscana nord occidentale in generale. La Prefettura di Firenze ha confermato 91 evacuazioni preventive, 70 a Marradi e 21 a Vaglia.

Disagi anche tra la costa e l'isola d'Elba per le forti raffiche di vento. Nelle prime ore della mattina di sabato i traghetti sono rimasti fermi e i collegamenti tra Piombino e l'Elba temporaneamente bloccati. Il mare agitato ha impedito alle navi di effettuare i collegamenti e le partenze sono state cancellate.

E la situazione non è destinata a migliorare: "Nelle prossime tre ore – fa sapere il governatore Eugenio Giani – ci saranno piogge e rovesci sparsi sulle province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, alto livornese e alto pisano. Nelle successive ore possibile temporanea attenuazioni delle precipitazioni su Lunigiana, Versilia e Garfagnana, mentre sulle restanti aree nord occidentali permarranno rovesci, anche temporaleschi. I fiumi sono al momento all'interno dei livelli di riferimento".