Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idraulico domani lunedì 17 marzo: le regioni coinvolte Sulla base delle previsioni disponibili per la giornata di domani, lunedì 17 marzo, la Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse. Disposta allerta gialla per rischio idraulico in Emilia Romagna e Veneto. Tutti i dettagli.

A cura di Eleonora Panseri

Sulla base delle previsioni disponibili per la giornata di domani, lunedì 17 marzo, la Protezione Civile ha diramato e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteo avverse.

Domani sono due le regioni in cui è stata disposta l'allerta gialla, Emilia Romagna, già interessata nei giorni scorsi da fenomeni anche violenti, e Veneto.

Dopo le piogge in qualche caso eccezionali al Centro-Nord, che hanno determinato situazioni critiche in Emilia e Toscana, e caldo anomalo al Sud, si prevede un cambiamento.

Anche se fino a martedì 18 marzo dovrebbero arrivare sul nostro Paese altre due perturbazioni che porteranno ancora qualche precipitazione. Tra mercoledì 19 e venerdì 21 marzo, invece, il tempo dovrebbe essere ovunque più stabile e soleggiato.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come si legge nel bollettino diffuso dalla Protezione Civile, le due regioni che domani, lunedì 17 marzo, saranno interessate dall'allerta gialla per rischio idraulico saranno l'Emilia Romagna e Veneto. Ecco quali saranno i settori coinvolti:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Emilia Romagna: Pianura modenese, Pianura bolognese;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone.

Le zone coinvolte nell'allerta diramata dalla Protezione Civile per lunedì 17 marzo.

Meteo, le previsioni per domani lunedì 17 marzo

Domani, lunedì 17 marzo, su Sardegna e Friuli Venezia Giulia è previsto cielo nuvoloso con alcune precipitazioni. Nel resto del Paese il tempo sarò invece inizialmente soleggiato, salvo una maggiore nuvolosità su Liguria, Toscana, Umbria e basso Tirreno.

Tra il pomeriggio e la sera aumenteranno le nuvole e l’instabilità su Veneto, regioni centrali adriatiche e al Sud, con alcune precipitazioni. Nelle ore successive possibili precipitazioni anche su nord della Lombardia e Piemonte.

Nevicate poco sotto i 1000 metri, mentre in Appennino la neve sarà in calo a quote collinari. Le temperature minime scenderanno ovunque; le massime saranno invece in lieve diminuzione nelle regioni peninsulari.