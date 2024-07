video suggerito

Previsioni traffico autostrade 19-20-21 luglio: quali saranno le giornate da bollino rosso e giallo Sta per cominciare un altro weekend di esodo estivo: per venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 luglio 2024 atteso traffico intenso e da bollino rosso e giallo per chi si sposterà in macchino verso le zone di villeggiatura, ma anche per chi rientrerà in città. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sta per iniziare un'altro fine settimana di traffico intenso per chi deciderà di viaggiare in macchina tra venerdì 19 e domenica 21 luglio 2024: saranno tutte giornate da bollino rosso e giallo.

Saranno milioni gli italiani (e non solo) che circoleranno sulle nostre strade ed autostrade. Le direttrici di collegamento tra nord e sud si confermano anche per questa estate le più trafficate, in particolare la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto.

E per questo weekend è previsto anche un incremento della circolazione stradale, come riferisce la Polizia di Stato.

A seguire tutti i dettagli sugli orari in cui la circolazione su strade e autostrade potrebbe essere particolarmente congestionata.

Previsioni venerdì 19 luglio: traffico da ‘bollino giallo' nel pomeriggio

Come si legge nel calendario diffuso dalla Polizia, per la giornata di venerdì 19 luglio si segnala traffico da ‘bollino giallo' a partire dal pomeriggio.

Quindi in mattinata non dovrebbero esserci troppi problemi nella circolazione, ma col passare delle ore aumenterà il numero di persone in partenza che si metterà al volante.

Sabato 20 luglio: traffico da ‘bollino rosso' al mattino

Nella giornata di sabato 20 luglio, invece, la situazione tenderà a peggiorare.

Il rischio di rallentamenti sarà significativo in particolare in mattinata, specialmente in uscita dalle città verso tutte le principali località turistiche d’Italia con focus sulla A1 e sulla A14: diffuso infatti un ‘bollino rosso', che diventerà giallo nel pomeriggio.

Traffico domenica 21 luglio: bollino rosso nel pomeriggio

Per domenica 21 luglio invece è previsto traffico molto intenso nel pomeriggio: sarà infatti questo il momento in cui si assisterà ai flussi di rientro di chi torna a casa dopo il weekend fuori città.

Bollino rosso dunque nella seconda parte di giornata, giallo al mattino.

Il calendario del traffico autostradale della Polizia di Stato

Limitazioni alla circolazione per i veicoli oltre le 7,5 tonnellate

Per questo weekend sono previste limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate:

– sabato 20 luglio dalle 08.00 alle 16.00;

– domenica 21 luglio dalle 07.00 alle 22.00.

La Polizia di Stato informa inoltre che "gli enti proprietari e concessionari stradali, al fine di minimizzare l’impatto sulla circolazione provvederanno comunque a rimuovere i cantieri di lavoro amovibili e, nei casi in cui la rimozione non sia tecnicamente possibile, verranno attuati tutti gli accorgimenti necessari per assicurare la massimizzazione della sicurezza e della fluidità della circolazione".

Come monitorare il traffico sulle autostrade in tempo reale

Per essere aggiornati sulle condizioni del traffico, monitorandolo in tempo reale, è possibile utilizzare vari canali. Tra i più noti ed affidabili, c'è il sito di Autostrade per l’Italia, oltre ai canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it) e Anas (applicazione VAI e numero unico 800.841.148)

Per avere notizie sulla viabilità si possono seguire anche i notiziari e le trasmissioni di Rai-Isoradio, Onda Verde e Radio Rai. Ulteriori informazioni sono riportate anche su www.aiscat.it.