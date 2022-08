Previsioni traffico autostradale per il weekend di Ferragosto 2022: i giorni da bollino rosso e nero Weekend nero del traffico per Ferragosto: la Polizia di Stato prevede giornate da bollino rosso per la viabilità nei giorni di venerdì 12 agosto e domenica 14. Bollino nero invece per sabato 13. Giallo per il lunedì 15.

A cura di Gabriella Mazzeo

Viaggiatori in coda per le vacanze estive

Il weekend di Ferragosto è anche quello in cui la maggior parte degli italiani parte in auto verso mete turistiche per le vacanze. Il weekend del 15 agosto 2022 sarà da bollino rosso per quanto riguarda il traffico sulle strade del Paese. Da venerdì 12 agosto a lunedì 15, infatti, secondo il calendario della Polizia di Stato sulla viabilità durante le settimane estive, i viaggiatori dovranno armarsi di pazienza per gestire le lunghe code di auto.

La giornata di sabato 13 agosto è contrassegnata dal bollino nero, mentre quelle di venerdì 12 e domenica 14 agosto saranno da bollino rosso (traffico intenso e possibili criticità nella percorrenza).

Migliore la giornata di Ferragosto, che secondo il calendario sarà comunque all'insegna del traffico, ma resta contrassegnata in giallo. Secondo quanto previsto da Autostrade.it, invece, dal 12 al 15 saranno previste solo situazioni da bollino rosso.

Quello che è certo è che le partenze (o i rientri in città) subiranno forti rallentamenti. I viaggiatori potranno comunque controllare la viabilità in tempo reale sul sito di Autostrade.

Traffico intenso nel weekend di Ferragosto

Previsioni traffico venerdì 12 agosto: bollino rosso

L'esodo di Ferragosto inizierà con la giornata di venerdì 12. Secondo le previsioni, è proprio dalla mattina di venerdì che gli italiani inizieranno a viaggiare verso le mete turistiche. La Polizia di Stato prevede 24 ore da bollino rosso: traffico intenso, ma gestibile con molta pazienza. Gli orari critici saranno quelli dalle 16 alle 22, stando a quanto stimato.

Traffico da incolonnamento al casello di Roma Sud (@LaPresse).

Traffico da bollino nero per sabato 13 agosto

La situazione si complicherà nella giornata di sabato 13, quando i vacanzieri dell'ultima ora inizieranno l'esodo sulle strade italiane. La giornata, secondo la Polizia di Stato, sarà da bollino nero. Si tratta del grado massimo di criticità per quanto riguarda il traffico autostradale. Gli automobilisti dovranno fare i conti con il traffico dalle 8 del mattino fino alle 16: la fascia oraria, però, potrebbe sensibilmente espandersi.

Il traffico per tornare in città

Previsioni traffico domenica 14 e lunedì 15 agosto

Ancora difficile la situazione nella giornata di domenica 14, proprio a ridosso di Ferragosto. Il calendario sulla viabilità le assegna il bollino rosso. I viaggiatori potranno incontrare problemi dalle 7 alle 22. I conducenti dovrebbero invece tornare a respirare nella giornata del 15 agosto, quando buona parte degli italiani avrà raggiunto la sua destinazione. Per il giorno di Ferragosto, la Polizia di Stato ha previsto un bollino giallo dalle 7 alle 22.

Il calendario della viabilità per il mese di agosto della Polizia di Stato

I consigli per evitare il traffico di Ferragosto: a che ora partire e rientrare in città

Per evitare il traffico del weekend di Ferragosto, sarà utile consultare siti istituzionali come quello dell'Anas e di Autostrade.it, che monitorano la situazione in tempo reale e informano i viaggiatori. Un altro elemento da considerare è quello dell'orario della partenza: agli automobilisti è infatti consigliato di evitare la mattina del 15.

Quest'anno gli italiani dovranno evitare anche la giornata di sabato 13, considerata quella del "picco" del traffico. In molti infatti approfitteranno della chiusura degli uffici per poter salire in auto.

Per chi si dirige verso le meritate vacanze, scegliere di percorrere tratti di strada statale potrebbe essere una buona idea (anche se le vie che portano ad alcune località di mare potrebbero risultare comunque congestionate). La scelta più furba per chi dovrà rientrare, invece, è quella di rimandare il ritorno di un paio di giorni.