in foto: Casal Borsetti (RA), nubi in aumento sulla località balneare della riviera romagnola

Le previsioni meteo per questo weekend vedono una perturbazione in transito sull'Italia accompagnata da venti da nord ed un marcato calo delle temperature. Tornerà la pioggia prevista dapprima al Nord e poi anche su regioni del medio Adriatico e al Sud, nevicate sulle Alpi e in Appennino.

Previsioni meteo 14 marzo

Le previsioni meteo per sabato 14 marzo vedono il passaggio di un fronte freddo sull'Italia che determinerà una rapido aumento della nuvolosità a partire da Nord con piogge in mattinata su alto Piemonte, Lombardia, Emilia e nevicate sulle Alpi al di sopra dei 1300 metri di quota. Il maltempo si sposterà in giornata su Triveneto, Emilia Romagna e regioni del versante Adriatico, dove avremo veloci acquazzoni ed un sensibile calo delle temperature.

Le previsioni meteo per sabato 14 marzo vedono un rapido aumento della nuvolosità al Centro Nord, con piogge, temperature in calo e neve su Alpi e Appennino tosco-emiliano e romagnolo. Tempo buono sulle nostre regioni meridionali, cielo nuvoloso, ma asciutto su Lazio, Toscana e Sardegna, il clima su queste zone sarà ancora gradevole con massime prossime ai 20°C in attesa di un calo delle temperature e venti da nord previsti per domenica

Previsioni meteo domenica, il maltempo si sposta al Sud

Le previsioni meteo per domenica 15 marzo mostrano l'arrivo del maltempo al Sud con molte nubi ovunque e piogge su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. Fenomeni intermittenti e scarsi in Campania, mentre in Sicilia si salveranno in parte le province di Palermo, Trapani e Agrigento che godranno di tempo migliore. Tempo discreto al Nord, in Sardegna e su regioni del medio versante tirrenico. Temperature in diminuzione ovunque e nevicate in Appennino al di sopra dei 1500 metri e sulla parte più alta del massiccio della Sila in Calabria.