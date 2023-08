Previsioni meteo weekend: maltempo anche al sud, addio al caldo e crollo termico Le previsioni meteo del weekend di sabato 5 agosto e domenica 6 agosto indicano che il ciclone Circe si è ormai spostato al centro sud portando piogge e intensi temporali e un contestuale crollo delle temperature. Si tratta però di condizioni meteo destinate a durare poco visto che in agguato c’è una nuova fiammata dell’anticiclone africano.

A cura di Antonio Palma

Sarà una weekend all'insegna del maltempo quello che attende gli italiani tra oggi sabato 5 agosto e domenica 6 agosto. Le previsioni meteo infatti indicano che la perturbazione che ha già interessato il nord, il ciclone Circe, si è ormai spostata al centro sud portando piogge e intensi temporali su tutte le regioni centro meridionali e un contestuale crollo delle temperature. Si tratta però di condizioni meteo destinate a durare poco visto che in agguato c'è una nuova fiammata dell'anticiclone africano che dalla prossima settimana porterà a una nuova impennata del caldo da nord a sud.

Meteo sabato 5 agosto, maltempo e temporali da nord a sud

Le previsioni metro di oggi, sabato 5 agosto, indicano maltempo fin dal mattino da nord a sud con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale quasi ovunque. Contemporaneamente avremo un brusco calo termico soprattutto al sud e al centro. Le piogge però si esauriranno nel corso del giorno sulle pianure mentre insisteranno sui rilievi alpini e sulle aree interne del centro sud. Fenomeni intensi su Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto al nord, su Lazio, Marche e Abruzzo al centro e su gran parte del sud e della Sicilia settentrionale. Le piogge tenderanno a diradarsi tra tardo pomeriggio e sera quasi ovunque, insistendo solo su aree tirreniche peninsulari e Puglia adriatica.

Le previsioni meteo di domenica 6 agosto torna il bel tempo sull'Italia

Nella giornata di domenica 6 agosto torna gradualmente il bel tempo sull'Italia anche se persistono temperature più fresche anche grazie ai venti intensi. Il giorno sarà caratterizzato da continue schiarite alternate ad annuvolamenti e isolati rovesci su gran parte dell'Italia. Addensamenti più consistenti e temporali sul settore alpino e sull'Appennino con rovesci in esaurimento solo a sera. Qualche fenomeno più intenso è possibile su Venezie e coste tra Romagna e Marche e lungo le coste tirreniche nella prima parte del giorno.

Allerta meteo sabato in 16 regioni

La Protezione civile ha diramato per oggi, sabato 5 agosto, un avviso di allerta meteo arancione sul Veneto e un altro di allerta meteo gialla su un totale di 16 Regioni per rischio temporali. Un avviso di allerta meteo arancione per rischio temporali è stata dichiarata per il 5 agosto per il Veneto, mentre l'allerta gialla è stata diramata per settori di Abruzzo, Calabria, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e ancora Veneto sia per rischio temporali, che per rischio idraulico e idrogeologico.