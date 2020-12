Le previsioni meteo dei prossimi giorni fanno intendere che quello che sta per iniziare sarà sicuramente un weekend all'insegna dell'instabilità. Nel corso delle prossime ore cominceremo a vedere i primi segnali di un cambiamento del tempo per effetto di un graduale cedimento dell'alta pressione tutt'ora presente sul nostro Paese, che permetterà a due diverse perturbazioni, una atlantica (la n.7 di dicembre) e una nord-africana (n.8), di raggiungere la Penisola, causando un moderato peggioramento del tempo soprattutto al Nord-Ovest, sulle Isole e all’estremo Sud. Nevicate sulle Alpi occidentali, seppur piuttosto deboli.

Le previsioni meteo per sabato 19 dicembre

Tempo in generale bello su Alpi, Venezie, Lazio e regioni centrali adriatiche. Nuvole altrove, con qualche pioggia su Liguria, Toscana e Isole. Al mattino presenza di nebbie lungo le valli interne del Centro. Dalla sera condizioni meteo in peggioramento al Nord-Ovest, sulle Isole e nelle regioni ioniche. Sul resto d'Italia prevarranno invece le schiarite, in un contesto del tutto asciutto. Temperature minime in rialzo nelle zone più nuvolose, massime senza grosse variazioni.

Previsioni meteo di domenica 20 dicembre

Cieli nuvolosi su Nordovest e Val Padana con piogge su Liguria e basso Piemonte e debole neve sulle Alpi occidentali dai 1600m, qualche precipitazioni anche su ovest Emilia e Lombardia, parziali schiarite sulle Alpi orientali. Schiarite anche su gran parte delle regioni centro-meridionali tirreniche fino alla Campania. Instabilità sulle regioni adriatiche con piogge in arrivo sul Salento. Le stesse precipitazioni in giornata si intensificheranno in Sicilia e si estenderanno rapidamente a Calabria e Basilicata, poi appunto al Salento. Temperature stabili.