Previsioni meteo weekend 18-19 settembre, piogge e temporali: le regioni più colpite Piogge e temporali caratterizzeranno il weekend del 18 e 19 settembre a causa di una perturbazione Atlantica che insisterà sull’Italia anche la prossima settimana. Temperatura in calo dove ci sarà un verso e proprio assaggio di autunno, ancora salvo il Sud fatta eccezione per qualche rovescio su Campania e Calabria.

A cura di Redazione Meteo

Sarà un weekend all'insegna del maltempo quello del 18 e 19 settembre a causa di un'area di bassa pressione proveniente dal Nord Atlantico che porterà sull'Italia piogge e temporali coinvolgendo gran parte delle regioni settentrionali. In particolare nella giornata di oggi sabato 18 settembre, a causa della depressione in arrivo dalla Francia le piogge cadranno abbondanti in serata su Levante Liguria, Emilia occidentale e Piemonte, mentre per la giornata di domani domenica 19 settembre, si registrerà un peggioramento in tutte le regioni del Nord, più soleggiato al Sud salvo qualche temporale in Campania.

Previsioni 18 settembre: la pioggia arriva anche al Sud

Secondo gli esperti meteo, le previsioni meteo per la giornata di sabato 18 settembre indicano un netto peggioramento delle condizioni climatiche a causa dell'aria depressionaria proveniente dal Nord Atlantico, che porterà rovesci già a partire dal mattino su Levante Ligure, Emilia occidentale e alto Piemonte, mentre in serata il maltempo raggiungerà Piemonte e Lombardia, intensificandosi nella notte a ridosso delle Alpi occidentali, dove si registreranno temporali. Per quanto riguarda le regioni del Centro, il cielo si presenterà nuvoloso con qualche addensamento e piovasco in Toscana. Al Sud invece prevarrà il bel tempo con qualche pioggia o locale temporale su bassa Campania e Calabria, in estensione nel pomeriggio in Basilicata e Salento.

Meteo domenica 19 settembre: temporali e temperature in calo al Nord

Per la giornata di domani, domenica 19 settembre, gli esperti di meteo.it confermano la presenza di piogge e temporali anche forti su Valle d'Aosta, Piemonte, Levante Ligure, ovest Emilia, al mattino. Mentre nel resto della giornata il maltempo si estenderà anche sulle altre regioni settentrionali in particolare su Lombardia e Triveneto, con possibili nubifragi. Qualche rovescio o temporale in transito in giornata sull'Emilia Romagna, in attenuazione da ovest. Al Centro-Sud qualche rovescio o temporale al mattino su medio-alta Toscana in estensione a Lazio, specie interno, ed Umbria e in sconfinamento alle Marche, ma tendenza in giornata ad attenuazione dei fenomeni sulle coste tirreniche. Più soleggiato al Sud salvo qualche pioggia in arrivo tra pomeriggio e sera sull'alta Campania. Temperature in calo al Nord.