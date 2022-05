Previsioni meteo weekend 14-15 maggio: ecco l’anticiclone Hannibal, clima estivo ma con locali temporali Un fine settimane con temperature praticamente estive, ma con la classica instabilità estiva con temporali in montagna e localmente sulle pianure adiacenti.

A cura di Biagio Chiariello

Il caldo estivo è ormai arrivato anche al Centro-Sud con Hannibal, l'anticiclone Nord Africano. Come spiegano gli esperti de Ilmeteo.it il weekend appena cominciato porterà temperature elevate quasi come a luglio ma presenterà anche la classica instabilità estiva con temporali in montagna e localmente sulle pianure adiacenti. Un contesto quasi estivo che dunque regalerà temperature localmente superiori anche ai 30°C all'ombra che, combinate con l'alta umidità relativa, causeranno le prime condizioni afose del 2022 al Nord.

Previsioni meteo sabato 14 maggio

Oggi 14 maggio tempo in prevalenza soleggiato al Centro-Sud, in Liguria e in Emilia Romagna, salvo la presenza di strati di nubi basse anche compatte in mattinata su Campania e Calabria tirrenica e un po’ di nuvolosità in Appennino. Tempo più instabile nel resto del Nord, con qualche temporale a inizio giornata in Lombardia e al Nord-Est e in gran parte delle aree alpine e prealpine, con qualche sconfinamento nelle vicine zone di pianura, soprattutto in Piemonte. Temperature in lieve calo al Nord, in aumento al Sud e nelle Isole, con le massime quasi ovunque oltre la media e comprese tra 24 e 28 gradi, con punte localmente vicine ai 30 gradi.

Previsioni meteo domenica 15 maggio

Mattinata con cielo sereno o poco nuvoloso, con più nubi sparse al Nord-Ovest e lungo le coste della Campania. La giornata vedrà una maggiore probabilità di temporali nel pomeriggio sulle Alpi, le Prealpi, localmente gli Appennini e marginalmente sulla pianura piemontese: a tratti i temporali potranno essere intensi a causa del caldo e della conseguente elevata energia disponibile in gioco. Temperature quasi invariate o in ulteriore rialzo, con valori massimi in generale compresi tra i 24 e i 30 gradi.