Previsioni meteo, verso un Ferragosto bollente: afa e caldo torrido, le tendenze Che tempo farà a Ferragosto 2024? Le tendenze meteo per i prossimi giorni: prima caldo sempre più intenso fino al 15 agosto, poi può cambiare tutto con l’arrivo di forti temporali. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

Sono questi giorni di afa e gran caldo sull’Italia, con l’anticiclone di origine africana che si rafforza sempre più sulla Penisola e fa salire di nuovo le temperature. Al Sud, il termometro raggiunge i 40 gradi, ma il clima torrido continua a farsi sentire anche al Centro-Nord. E la prossima settimana, quella che ci porterà a Ferragosto 2024, non sarà meno bollente.

Che tempo farà a Ferragosto 2024: le tendenze meteo

Secondo gli esperti meteo, infatti, l’anticiclone di origine africana insisterà sull’Italia anche all'inizio della prossima settimana con il caldo rovente che potrebbe prolungarsi appunto almeno fino al giorno di Ferragosto. Tutta la prima metà del mese di agosto sarà quindi molto calda e soleggiata da Nord a Sud e anche per la giornata del 15 agosto si prevedono temperature molto alte e, stando alle ultime tendenze, alta pressione e sole splendente praticamente lungo tutto lo stivale.

Per quanto riguarda nei dettagli le temperature, le previsioni indicano che la fase più intensa del caldo ci sarà tra lunedì 12 e martedì 13 agosto, quando le temperature potranno superare i 40°C, con picchi di 42-43°C nelle Isole Maggiori.

Possibile calo delle temperature e maltempo dopo il 15 agosto

Potrebbe poi cambiare qualcosa, secondo gli esperti meteo, proprio dopo Ferragosto. Ci potrebbe infatti essere un primo sblocco atmosferico grazie a una maggiore dinamicità in sede atlantica e Nord europea, cioè da dove partono i flussi più instabili e freschi responsabili delle ondate di maltempo.

Se ciò verrà confermato, parte del Centro-Nord si troverà – fanno sapere i meteorologi de ilmeteo.it – in una sorta di "zona di confluenza" in cui interagiscono masse d'aria diverse: da un parte il caldo africano, dall’altra correnti fresche e instabili. E aumenterà il rischio di eventi meteo estremi come violente grandinate e alluvioni lampo.