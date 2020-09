Dopo un weekend ed un inizio di settimana ancora funestato dal cattivo maltempo, da domani martedì 29 settembre il quadro meteorologico comincerà a registrare un generale miglioramento. La perturbazione (la numero 9 del mese) che sta attraversando la Penisola, portando qualche precipitazione soprattutto in Sardegna e sulle regioni tirreniche, e un calo ulteriore delle temperature nelle regioni meridionali, dovrebbe presto lasciare spazio alla pressione in graduale rialzo, col sole che tornerà a splendere su gran parte d’Italia mentre le temperature, in generale rialzo, si avvicineranno ai valori medi stagionali. Così sarà anche nella parte centrale della settimana: poche piogge e temperature nel complesso normali per inizio ottobre.

Previsioni meteo 29 settembre: sole e temperature in rialzo

Un po’ di nuvolosità all’estremo Sud e zone alpine, con isolati piovaschi su Alpi Orientali e Calabria. Tornerà invece il sole sul resto del Paese minacciato solo da un po' di nubi di passaggio al Nord con qualche spruzzata di neve sui rilievi alpini di confine. Prevista foschia nottetempo e nelle primissime ore del giorno soprattutto sulla Val Padana. Temperature massime ovunque in crescita e vicine ai valori medi stagionali.

Previsioni meteo mercoledì e giovedì

La giornata di mercoledì 30 sarà all'insegna del bel tempo e di un clima nuovamente mite su tutta Italia, poi, già nel corso di giovedì 1° Ottobre l'atmosfera tornerà a dare segnali di insofferenza. Un nuovo peggioramento inizierà a farà strada a partire dal Nordovest. Nel corso della giornata arriveranno delle piogge sparse, in estensione poi al resto del Nord nella tarda serata.