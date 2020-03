Le previsioni meteo per giovedì 12 marzo vedono l'Italia protetta da una campana anticiclonica che terrà lontane le perturbazioni. L'origina africana di questa figura di alta pressione determinerà un sensibile aumento delle temperature su tutto il Paese. Registrati oggi 24°C in Valle d'Aosta e alle ore 14 il termometro della stazione meteorologica di Torino Caselle misurava 20°C, valori prossimi o superiori ai 20°C anche in Lombardia, Toscana, Lazio, Emilia e Sardegna.

Previsioni meteo 12 marzo

Le previsioni meteo per giovedì 12 marzo mostrano l'Italia protetta dall'alta pressione da Nord a Sud, il caldo è destinato ad intensificarsi su tutte le regioni e l'aumento delle temperature sarà più marcato al Sud dove si raggiungeranno i 25°C in Puglia. Caldo anche sul resto del Paese, con massime superiori ai 20°C praticamente ovunque. Da segnalare soltanto una modesta copertura nuvolosa su Liguria e Toscana raggiunte da nubi marittime di scarsa consistenza e possibili addensamenti in prossimità delle Prealpi.

Previsioni meteo 12 marzo, caldo in intensificazione

Le previsioni meteo per giovedì 12 marzo vedono una situazione di caldo anomalo sull'Italia, complice l'anticiclone nord africano che determinerà bel tempo sulle nostre due isole maggiori, sulle regioni meridionali peninsulari e su gran parte del Centro, fatta eccezione per addensamenti localmente consistenti sulla Toscana con deboli pioviggini nella provincia di Massa Carrara. Al Nord avremo delle velature del cielo in pianura in un contesto stabile e con temperature primaverili, soleggiato sulle Alpi con temperature al di sopra della media anche di 10°C alla quota di 3000 metri.

Previsioni meteo venerdì, anticiclone e caldo sull'Italia

Le previsioni meteo per venerdì 13 aprile mostrano l'anticiclone sempre protagonista sull'Italia, garanzia di bel tempo su Alpi, Prealpi, medio versante adriatico e Sud. Nubi basse e di scarsa consistenza veleranno il cielo sulle altre zone, dove comunque non si prevedono piogge se non brevi piovaschi su Lunigiana, Garfagnana, Versilia e Genovese. Temperature stabili al Centro e al Nord, in ulteriore aumento al Sud, dove il clima sarà davvero gradevole.