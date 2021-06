L'instabilità che sta contraddistinguendo questa prima parte di settimana continuerà a fare da padrona sull'Italia anche nei giorni a seguire, colpa soprattutto del correnti settentrionali. E anche nella giornata di oggi si formeranno quindi un po’ di temporali pomeridiani, specie sulle zone montuose. Da qui al weekend non sono previsti cambiamenti importanti, così che la Penisola resterà ai margini dell'alta pressione: quindi situazione di instabilità anche tra giovedì e venerdì, previste ancora precipitazioni, anche se meno importanti rispetto a quelle di lunedì e martedì. Non ci saranno sbalzi importanti anche per le temperature che resteranno in linea con le medie stagionali; i valori saranno i lieve aumento, ma in generale sempre al di sotto dei 30 gradi.

Previsioni meteo giovedì 10 giugno

Le previsioni meteo di Giovedì 10 giugno ci dicono che il cielo sarà nuvoloso su tutto il Meridione, Abruzzo e Molise; precipitazioni con rovesci sparsi su Appennino Abruzzese e Molisano, Bassa Campania, Basilicata, Calabria e Messinese. Bel tempo nel resto d’Italia.

Nel pomeriggio nuvolosità in temporaneo aumento anche al Centro-Nord e Sardegna: isolati temporali su Alpi, Dorsale Appenninica, Calabria, nord della Sicilia e interno della Sardegna. Temperature massime in lieve aumento e in generale comprese tra 24 e 29 gradi.

Previsioni meteo venerdì

Venerdì il rischio di rovesci e temporali si sposterà a Nord, e sarà elevato sulle zone alpine e prealpine, nelle pianure del Nord-Ovest e lungo le coste liguri. Al Centro-Sud le condizioni meteo saranno ancora instabili soprattutto nelle zone appenniniche. In questo contesto vivremo però un clima dal sapore estivo, con valori diffusamente superiori ai 25 gradi e punte intorno ai 30 gradi probabili soprattutto sul versante tirrenico.