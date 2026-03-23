Meteo, le previsioni della settimana: colpo di coda dell’inverno, da giovedì 26 marzo torna il freddo intenso

Chi pensava che l'Italia si stesse avviando verso un clima più mite con l'ingresso della primavera, dovrà ricredersi. Le previsioni meteo di questa settimana dal 23 al 29 marzo, infatti, parlano chiaro e annunciano un nuovo colpo di coda dell'inverno con un crollo termico e un clima decisamente fuori stagione che da giovedì 26 marzo farà sentire i suoi effetti da nord a sud accompagnato da forti venti, temporali e nevicate fino a bassa quota.

Meteo, inizio settimana con piogge al sud e sole al nord

La prima parte della nuova settimana che inizia oggi lunedì 23 Marzo, indica una instabilità atmosferica sulle regioni meridionali con piogge e temporali sparsi mentre al nord tempo molto più asciutto e soleggiato con una graduale estensione dell'alta pressione e un generale rialzo termico. Nel dettaglio, avremo un po' più di nubi all‘estremo Sud e sulla Sicilia dove oggi è allerta meteo gialla a causa di una circolazione ciclonica in allontanamento, mentre al centro nord il cielo sarà prevalentemente limpido.

Da giovedì 26 marzo cambia tutto: freddo e temporali

Da giovedì 26 marzo invece cambia tutto con un vero e proprio colpo di scena che farà rivivere l'inverno su gran parte dell'Italia. Già dal pomeriggio di mercoledì in realtà le prime masse di aria fredda in discesa dell'artico cominceranno a oltrepassare le Alpi innescando un peggioramento del tempo che si farà sentire nella giornata di giovedì. Un repentino calo termico anche di 10-12 gradi interesserà prima il nord-est e poi il centro, in particolare la zona Adriatica. Pioggia e temporali interesseranno poi via via anche le regioni meridionali e tirreniche. Stessa situazione anche per la giornata di venerdì 27 marzo con nevicate anche a quote intorno ai 500 metri sull'Appennino centrale e i rilievi del Sud e venti molto forti con raffiche intorno ai 100 km/h al nord.

Previsioni meteo nel week end: il tempo migliora

Secondo le ultime tendenze meteo, nel corso del weekend del 28 e 29 marzo è atteso un nuovo cambio di fronte. Dopo il brusco calo termico, le temperature inizieranno di nuovo a risalire grazie a una rimonta dell'alta pressione che porterà condizioni un po' più stabili e soleggiate anche se non mancheranno ancora piogge a livello locale.