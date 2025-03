video suggerito

Previsioni meteo di oggi domenica 9 domenica: torna il maltempo con temporali, le regioni a rischio Confermata una nuova ondata di maltempo tra la fine di domenica 9 marzo e lunedì 10. Forti piogge, temporali e anche locali nubifragi in estensione al resto del Nord. Fino a quanto durerà la nuova perturbazione sull'Italia.

A cura di Redazione Meteo

Nella giornata di oggi, domenica 9 marzo, l'Italia sarà interessata da una forte perturbazione. Previsto un graduale peggioramento delle condizioni meteo, come confermato a Fanpage.it anche dal Colonnello Mario Giuliacci, sopratutto al Centro-Nord. Le prime piogge si manifesteranno già nel pomeriggio, colpendo principalmente il Nord-Ovest, la Toscana e la Sardegna.

Tuttavia, sarà soprattutto in serata che il maltempo si intensificherà, con precipitazioni anche di forte intensità che coinvolgeranno gran parte del Nord e del medio versante tirrenico. La perturbazione continuerà a portare condizioni di instabilità anche nella giornata di lunedì, per poi allontanarsi dal Paese.

Le previsioni meteo di domenica 9 marzo: piogge e temporali, le regioni a rischio

Mattina con cielo nuvoloso al Nord-Ovest, sulle regioni tirreniche centrali, in Calabria e sulle Isole, ma senza precipitazioni di rilievo; sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio aumento della copertura nuvolosa anche sul resto del Nord, con le prime piogge su Piemonte, Liguria, Toscana e Sardegna, e nevicate deboli sulle Alpi Occidentali oltre i 1.500-1.600 metri.

In serata le precipitazioni si intensificheranno, risultando diffuse e localmente abbondanti su Nord-Ovest, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna; neve sulle Alpi oltre i 1.400-1.500 metri.

Le temperature minime saranno in rialzo al Nord, mentre nel resto d’Italia rimarranno stabili o in lieve diminuzione; massime in leggero calo al Nord-Ovest, in aumento al Sud e sulle Isole.

Fino a quando durerà il maltempo

Per lunedì 10 marzo previsto cielo nuvoloso ovunque con piogge sparse al Nord, Centro e Campania, neve sulle Alpi oltre 1.400-1.600 metri. Temperature in lieve calo al Nord-Est e regioni tirreniche, in aumento al Sud e sul medio Adriatico.

Non ci sarà una tregua: martedì è in arrivo un’altra perturbazione, la quarta del mese, con nuovo maltempo al Nord e sulle regioni tirreniche.

Le previsioni indicano una settimana instabile, segnata dal passaggio di perturbazioni atlantiche e da piogge persistenti, mentre le temperature resteranno leggermente sopra la media in molte zone.