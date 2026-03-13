Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 14 marzo: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, sabato 14 marzo 2026, una nuova allerta meteo gialla per temporali su quattro regioni: il bollettino e la mappa delle allerte meteo idro.

Nuova ondata di maltempo sul nord ovest dell'Italia dove nelle prossime ore sono attese piogge e temporali diffusi nel corso del weekend che si estenderanno poi al resto del paese. La Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, sabato 14 marzo 2026, una nuova allerta meteo gialla per temporali su quattro regioni: Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Piemonte.

Allerta meteo gialla domani 14 marzo: le regioni a rischio

La giornata di sabato è tutto il weekend infatti saranno caratterizzati da temporali e maltempo causati dall'irruzione di una nuova perturbazione di origine atlantica che irromperà da nord ovest per poi estendersi al resto delle Regioni, anche quelle del Sud, in particolare lungo la costa tirrenica. Atteso anche un nuovo carico di neve sulle Alpi che tornerà a imbiancare le montagne anche a quote intorno ai 600 metri di altitudine e un calo delle temperature massime sulle regioni settentrionali. In base alle previsioni meteo disponibili ai fenomeni in atto, la Protezione Civile quindi ha valutato per domani sabato 14 marzo un allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su tutta la Liguria e su parti di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Ecco il bollettino e la mappa delle allerte meteo idro per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Ponente

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Ponente ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Ponente

Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo Idraulico di Milano, Bassa pianura occidentale, Appennino pavese

Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale

Meteo, le previsioni per sabato 14 marzo

Le previsioni meteo per la giornata di domani, sabato 14 marzo, indicano cielo via via sempre più nuvoloso con rovesci e temporali sulle regioni nord-occidentali, localmente anche molto intensi in particolare su Liguria di Levante Piemonte e Lombardia. Pioggia in estensione al resto delle Regioni mentre precipitazioni nevose interesseranno l'arco alpino. Al Centro, giornata di maltempo lungo i versanti tirrenici e la Sardegna con piogge che si estenderanno gradualmente a tutte le regioni durante le ore centrali della giornata prima di un'attenuazione dei fenomeni in serata. Al sud e nuvolosità diffusa inizialmente su Sicilia e Puglia ma nel corso del giorno le piogge interesseranno quasi tutte le regioni. Temperature in diminuzione su tutto il Nord e in leggero aumento al Sud.