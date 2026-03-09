Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 10 marzo: le regioni a rischio

Una nuova perturbazione nelle prossime porterà piogge e temporali su diverse regioni italiane. Per la giornata di domani, martedì 10 marzo, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico in sei regioni.

Una nuova perturbazione fa ingresso sull’Italia approfittando dell’indebolimento dell’area di alta pressione, portando piogge e temporali su diverse regioni. Condizioni meteorologiche che hanno spinto la Protezione Civile a valutare per domani, martedì 10 marzo, una nuova allerta meteo gialla su sei regioni per temporali, rischio idraulico e idrogeologico.

Allerta meteo gialla domani 10 marzo: le regioni a rischio

A causa dell’indebolimento dell’alta pressione, sull’Italia nelle prossime ore assisteremo all’ingresso di una debole perturbazione che attraverserà la penisola da nord a sud portando piogge intermittenti e temporali sparsi su diverse regioni. Interessate sparatutto le regioni di Nord-Ovest e quelle meridionali, in particolare le aree interne e appenniniche anche se con fenomeni in attenuazione alla sera a conferma dell’elevata instabilità meteo he caratterizzerà tutta la settimana. Sulla base alle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, la Protezione Civile ha quindi valutato per la giornata di domani, martedì 10 marzo, una allerta meteo gialle su alcune zone di Abruzzo, Lazio, Puglia e Umbria e su tutti i settori di Basilicata, Calabria e Sicilia. Ecco il bollettino e la mappa delle allerte meteo idro per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-A1, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Umbria: Nera – Corno, Chiani – Paglia, Medio Tevere

Meteo, le previsioni per martedì marzo

Per la giornata di domani, martedì 10 marzo, le previsioni meteo indicano al nord, piogge e temporali su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna con nevicate oltre i 1500 metri sui rilievi alpini e prealpini occidentali. Al centro attesi piogge e rovesci sparsi su tutte le regioni ma più consistenti su Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo. Al sud addensamenti più consistenti su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, con precipitazioni che localmente potranno assumere carattere di rovescio o temporale. In serata è prevista una momentanea attenuazione dei fenomeni quasi ovunque ad eccezione della Sicilia orientale e della Liguria.