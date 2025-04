video suggerito

Previsioni meteo della settimana: in arrivo la svolta, sole e temperature in deciso aumento Da domani, martedì 29 aprile, assisteremo a una netta svolta meteo: l'anticiclone africano comincerà a espandersi con forza verso il Mediterraneo centrale, decretando l'inizio di una fase pienamente estiva.

A cura di Davide Falcioni

Dopo settimane segnate da temperature altalenanti e ripetute fasi di maltempo, all'orizzonte si profila finalmente un cambio di passo deciso sul fronte meteorologico. Una nuova settimana estiva è pronta a investire gran parte d'Italia, portando sole e caldo su molte delle nostre regioni.

Oggi, lunedì 28 aprile, l’instabilità resterà protagonista, complice il transito di un fronte temporalesco particolarmente insidioso. Il Centro-Sud e le due Isole Maggiori saranno le aree più esposte ai fenomeni più intensi: non si escludono locali grandinate, alimentate dall'alta energia potenziale accumulata nei bassi strati atmosferici.

Sarà però solo un ultimo colpo di coda dell’instabilità. Da domani, martedì 29 aprile, infatti, assisteremo a una decisa svolta: l’anticiclone africano comincerà a espandersi con forza verso il Mediterraneo centrale, decretando l'inizio di una fase pienamente estiva. Ci attendono giorni all’insegna del bel tempo, del sole protagonista e di temperature in sensibile aumento, in un crescendo che coinvolgerà l'intero Stivale.

Meteo oggi e domani: inizio settimana tra instabilità e schiarite

Nord:

Oggi, lunedì 28 aprile, il nordovest sarà ancora interessato da qualche disturbo atmosferico, con rovesci localizzati sulle Alpi occidentali. Sul resto del settentrione prevalgono condizioni di tempo soleggiato. Temperature stabili, con massime comprese tra 18 e 22 gradi. Domani la situazione migliora sensibilmente: il sole sarà protagonista su quasi tutte le regioni, con solo qualche modesto disturbo pomeridiano sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Le temperature saliranno, toccando massime tra 20 e 25 gradi.

Centro:

Oggi la giornata partirà con disturbi tra Toscana e Lazio, mentre nel pomeriggio si assisterà allo sviluppo di temporali su Appennino e regioni tirreniche. Meglio lungo il versante adriatico, dove il tempo si manterrà più stabile. Temperature stabili, tra 17 e 21 gradi. Domani il sole tornerà protagonista: cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, con qualche nota di variabilità nelle zone interne appenniniche durante il pomeriggio. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi.

Sud:

Oggi qualche piovasco interesserà le Isole Maggiori, mentre nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche all'Appennino e all'area tirrenica. Più stabile lungo il versante adriatico. Temperature stazionarie, tra 17 e 22 gradi. Domani, dopo una mattinata prevalentemente soleggiata, si potranno verificare isolati temporali pomeridiani tra Appennino e tirreniche. L'Adriatico resterà protetto. Temperature in aumento, massime tra 20 e 24 gradi.

Meteo mercoledì 30 aprile e giovedì 1 maggio: l’anticiclone porta sole e clima più caldo

Nord:

Mercoledì sarà una giornata pienamente primaverile: tanto sole con solo qualche annuvolamento pomeridiano su Alpi, Prealpi e Appennino, dove non si escludono isolati fenomeni sulle Alpi Pientose. Temperature in ulteriore aumento, tra 22 e 27 gradi.

Giovedì, Festa dei Lavoratori, il Nord si dividerà tra cieli sereni e qualche nuvola sparsa, in particolare sulla riviera ligure e sulle pianure emiliane, senza fenomeni degni di nota.

Centro:

Mercoledì il Centro Italia godrà di cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, con solo lievi instabilità pomeridiane sull'Appennino Tosco-Emiliano. Temperature in aumento, con valori massimi tra 21 e 26 gradi.

Giovedì, tra litorali toscani e dorsale laziale, si alterneranno spazi di sereno a nubi sparse senza particolari precipitazioni. Anche sul versante adriatico, le schiarite saranno ampie.

Sud:

Al Sud mercoledì il tempo si manterrà stabile e soleggiato su tutte le regioni, con solo pochi addensamenti sulle aree appenniniche. Temperature massime tra 21 e 26 gradi.

Giovedì prevarranno ancora condizioni di tempo buono, con qualche nube sparsa soprattutto sui litorali tirrenici e sulle isole, ma senza peggioramenti rilevanti.

Weekend: tempo buono salvo locali rovesci al Sud

Venerdì 2 maggio situazione prevalentemente soleggiata su tutto il settore nordoccidentale. Al Nordest, cieli sereni salvo qualche nuvola sparsa sulla laguna veneta. Al centro sole pieno sia sul versante tirrenico sia sull'adriatico. Al sud situazione più dinamica: nubi sparse e qualche piovasco debole sulle aree subappenniniche e dorsale calabra; altrove il sole dominerà, con ampie schiarite anche sulle isole maggiori.

Sabato 3 maggio al nord ancora tempo stabile: sole prevalente sulle Alpi centrali, qualche nube sparsa ma con ampie schiarite altrove. Al centro sereno sui litorali tirrenici, mentre qualche piovasco debole potrebbe interessare il Gran Sasso; altrove nuvole senza fenomeni. Al sud alternanza di sole e nubi sparse, con deboli piogge limitate alla dorsale calabra. Sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio e sulle isole maggiori.