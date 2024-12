video suggerito

Previsioni meteo della settimana: bel tempo fino a Capodanno, poi tornano freddo, pioggia e neve Grazie all'alta pressione delle Azzorre, ancora bel tempo sull'Italia fino a Capodanno ma da giovedì le cose cambieranno gradualmente con l'arrivo di una massa di aria gelida di origine polare che porterà maltempo e neve.

A cura di Antonio Palma

Bel tempo sull'Italia fino a Capodanno ma poi tornano freddo, pioggia e neve in quota. Sono queste le ultime previsioni meteo della settimana che si apre oggi 30 dicembre e che ci introduce al nuovo anno. Grazie all'alta pressione delle Azzorre, che insisterà ancora qualche giorno sul nostro Paese, infatti, la settimana a cavallo tra il2024 e il 2025 esordirà con un clima stabile e asciutto quasi ovunque, ma nella seconda parte le cose cambieranno gradualmente con l'arrivo di una massa di aria gelida di origine polare.

Meteo, inizio settimana con sole e bel tempo

Da oggi e fino oltre Capodanno l'Italia quindi sarà caratterizzata da tempo soleggiato e asciutto anche se con nebbie fitte e persistenti sulla Pianura Padana e nelle valli interne del Centrosud, in particolare al primo mattino e in serata. Qualche pioggia locale e sporadica attesa solo tra Liguria e Toscana. Condizioni climatiche che resisteranno fino a giovedì 2 gennaio quando l'alta pressione andrà a indebolendosi, in particolare al Nord.

Da venerdì 3 gennaio torna il freddo sull'Italia

Le ultime tendenze meteo indicano che soprattutto da venerdì 3 gennaio le condizioni meteo subiranno un cambiamento importante. I principali modelli meteorologici prevedono l'arrivo di aria fredda polare e il ritorno delle nevicate in montagna. Annuvolamenti compatti al nord e sulle regioni tirreniche, con deboli piogge sparse su queste ultime e locali nevicate lungo l'arco alpino.

Previsioni meteo nel week end, il tempo peggiora anche al sud

Nella giornata di sabato 4 gennaio il tempo peggiora anche sulle regioni meridionali con cielo molto nuvoloso su tutto il centro-sud e piogge e rovesci sparsi. Nuvolosità ma tempo più asciutto al nord e con aumento delle nubi compatte dalla sera sul nord-ovest, seguite da deboli nevicate oltre i 600 metri. Le stesse condizioni meteo attese anche domenica dove il freddo potrebbe portare anche a nevicate a quote collinari.