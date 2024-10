Previsioni meteo della settimana: ancora temporali sull’Italia ma al sud tornano a salire le temperature

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Ancora una settimana all'insegna del maltempo e dei temporali per l'Italia. Secondo le previsioni meteo dal 7 al 13 ottobre, infatti, sin dalla prima parte della settimana la Penisola sarà interessa dall'incursione di una serie di perturbazioni di origini atlantica che saranno responsabili di temporali e nubifragi per i prossimi sette giorni, in particolare sulle regioni del nord e la Toscana. Al sud e al centro, al contrario, piogge più allineate al periodo ma anche temperature oltre le medie a causa dell'arrivo di venti caldi di scirocco dall'Africa.

Meteo, inizio settimana con piogge e nubifragi al nord

Da lunedì 7 ottobre una nuova perturbazione raggiunge l’Italia con maltempo prima sulle regioni di nord ovest come la Liguria e poi in estensione al resto del settentrione. Preludio a un martedì 8 ottobre caratterizzato da violenti temporali fin dal mattino su Liguria e pianura Padana ma anche rovesci al Centro, in particolare su settori tirrenici, e infine piogge intense dalla sera anche al sud. Mercoledì 9 ottobre ancora maltempo diffuso al primo mattino su Triveneto e regioni tirreniche, in particolare la sud e sul Friuli-Venezia Giulia ma con fenomeni in attenuazione nel corso del giorno.

Giovedì 10 e venerdì 11 ottobre torna il maltempo

Da giovedì 10 ottobre una nuova perturbazione porterà ancora maltempo intenso sul nord-ovest, in Toscana e sulle regioni alpine, con rovesci o temporali specie su Liguria, alta Toscana e Lombardia, in spostamento pomeridiano al Triveneto e al Lazio. Dalla sera parziale attenuazione del maltempo, mentre venerdì 11 ottobre piogge sempre più deboli fino a scomparire in serata.

Previsioni meteo nel week end

Dalla giornata di sabato 12 ottobre nuovo aumento delle nubi su nord-ovest, Alpi e prealpi, con piogge o rovesci diffusi. Nubi compatte sul resto del nord e Toscana mentre cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese e con temperature oltre le medie tipiche sulle regioni centromeridionali per l'arrivo di venti caldi di scirocco.