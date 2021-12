Previsioni meteo 9 dicembre, ancora pioggia e neve: nuova perturbazione in arrivo Tempo in leggero miglioramento al Nord per la giornata di oggi giovedì 9 dicembre. Le previsioni indicano l’arrivo di una perturbazione che si spingerà verso le regioni del Sud: allerta per Calabria e Campania a causa delle forti piogge.

A cura di Chiara Ammendola

Il maltempo non sembra intenzionato a lasciare l'Italia, dopo la pioggia e la neve che hanno caratterizzato il giorno dell'Immacolata, anche oggi giovedì 9 dicembre, secondo le previsioni degli esperti meteo, il tempo sarà caratterizzato da una forte instabilità che porterà nubi su quasi tutto il territorio nazionale. Nello specifico l'arrivo di una nuova perturbazione che lentamente si sposterà vero il Centro-Sud porterà piogge sparse e anche nevicate fino sotto i 900 metri di quota. Anche per oggi a causa delle forti piogge sono scattate allerte meteo su 12 regioni.

Al Nord tempo in miglioramento

Nello specifico per quanto riguarda le regioni settentrionali, il cielo sarà piuttosto nuvoloso ovunque o coperto con maggiore intensità sulle zone di pianura. Proprio in pianura nella notte, tra Lombardia ed Emilia Romagna cadrà ancora qualche fiocco di neve. Tempo particolarmente instabile si avrà sul Triveneto con piogge in pianura e neve in collina. Da metà giornata però ci sarà un miglioramento quasi ovunque anche parziali schiarite. Le temperature massime oscilleranno tra i 2 gradi di Aosta e gli 11 di Genova.

Sulle regioni del Centro pioggia e neve

Sulle regioni centrali e in Sardegna invece il cielo sarà nuvoloso con tempo instabile e piogge intense in particolare su Lazio e Umbria. Precipitazioni sparse, localmente temporalesche e nevicate a partire dai 700 metri sugli Appennini su quasi tutte le regioni. Spazi soleggiati in Toscana e sui versanti adriatici dove ci sarà qualche pioggia isolata durante il giorno. Le temperature massime oscilleranno tra i 6 gradi de L'Aquila e 13 di Roma.

Al Sud forti temporali su Calabria e Campania

Infine il tempo sulle regioni del Sud sarà per l'intera giornata di oggi, giovedì 9 dicembre, contraddistinto da piogge diffuse e locali temporali ovunque. Particolarmente intensi saranno le piogge su Campania e Calabria tirrenica mentre sule zone appenniniche cadrà la neve a 800-1000 metri. Nuvolosità irregolare invece sul resto del Meridione. Le temperature massime saranno comprese tra i 7 gradi di Potenza e i 15 di Palermo.