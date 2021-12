Allerta meteo domani 9 dicembre per maltempo e vento forte: l’elenco delle regioni a rischio La Protezione civile ha valutato per domani 9 dicembre una allerta meteo gialla su dodici regioni per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico.

A cura di Antonio Palma

Continua l'ondata di maltempo che ha investito l'Italia e anche per domani 9 dicembre è allerta meteo su ben dodici regioni del Paese. In base ai fenomeni in atto e quelli previsti, infatti, la Protezione civile ha lanciato un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che modifica ed estendo quello già in atto e ha valutato per giovedì una allerta gialla su dodici regioni, in gran parte al centro sud, per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico. Responsabile di questa situazione meteorologica altamente instabile su gran parte del Paese è una perturbazione di origine atlantica che ha investito in pieno la Penisola, portando con sé una fase di maltempo con piogge diffuse, venti freddi e neve anche a quote di pianura al Nord. Nelle prossime ore piogge e temporali tenderanno ad estendersi al Sud specie sul versante tirrenico, con associati venti intensi.

Allerta meteo gialla domani su 12 regioni

Sulla base delle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha valutato per domani martedì 9 dicembre una allerta meteo gialla su parte di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sull’intero territorio di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, e su settori di Sicilia e Sardegna. L’avviso prevede dal pomeriggio-sera di oggi precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Campania, Molise e Abruzzo, in estensione, dalle prime ore di domani, giovedì 9 dicembre, a Basilicata e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forti intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Previsti, inoltre, venti da forti a burrasca, a prevalente componente occidentale, su Sicilia, Calabria e Puglia. Mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta meteo giovedì per temporali e venti forti al Centro-Sud

Nel dettaglio, l’avviso di allerta meteo indica per domani, Giovedì 9 dicembre, una Ordinaria criticità per rischio idraulico su Basilicata, Calabria, Lazio e zona costiera del Friuli Venezia Giulia; una allerta per rischio temporali su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Umbria e zone centro settentrionali della Sicilia ; infine è rischio idrogeologico per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Umbria ma anche nell'ovest della Sardegna e sulla Sicilia centro settentrionale.

Tutte le allerte meteo di giovedì 9 dicembre

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Iglesiente

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento