Previsioni meteo 8 gennaio, weekend con nuova perturbazione: temporali al Sud e temperature in calo Le previsioni meteo dell’8 gennaio: una perturbazione interessa Sicilia, Calabria e Puglia meridionale con rovesci e qualche nevicata a bassa quota. Temperature in calo.

Le previsioni meteo di oggi, sabato 8 gennaio, indicano che in questo weekend aria artica si getterà sul bacino del Mediterraneo generando un vortice ciclonico che piloterà una perturbazione che colpirà soprattutto il Centro-Sud. Il maltempo colpirà prevalentemente la Sicilia settentrionale e orientale, attese piogge anche in Calabria e Puglia meridionale. In calo anche le temperature su quasi tutto il Paese. Le regioni centro-settentrionali non verranno coinvolte da questa nuova perturbazione, se non dal passaggio di velature e maggiori addensamenti sui confini alpini svizzeri e austriaci. Qui nella prima parte della giornata cadrà qualche fiocco di neve.

Allerta meteo in due regioni

Per la giornata dell’8 gennaio il Dipartimento di Protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla su settori di Calabria e Sicilia per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico.

Al Nord cielo sereno

Al Nord, secondo le previsioni meteo dell’Aeronautica militare, atteso cielo sereno o parzialmente velato. Dalla sera possibili addensamenti sui rilievi centro-occidentali daranno luogo a deboli nevicate.

Al Centro nuvole e qualche pioggia

Al Centro cielo parzialmente nuvoloso su Marche, Abruzzo, basso Lazio e Sardegna con possibili piovaschi, bel tempo invece sul resto del Centro-Italia. Temperature massime in aumento sulla Sardegna.

Piogge e temporali al Sud

Molte nubi al Sud e in Sicilia con piogge e temporali sparsi, localmente anche forti su Basilicata, Calabria, Sicilia tirrenica e Puglia centro-meridionale. Piogge più isolate su altre aree. Possibile anche qualche nevicata a bassa quota.