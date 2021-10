Previsioni meteo 7 ottobre: ancora maltempo, perturbazioni e temperature in calo Secondo le previsioni meteo di domani, giovedì 7 ottobre, è atteso un ulteriore peggioramento per l’arrivo di una nuova perturbazione accompagnata da venti più freddi. Il clima dunque sarà autunnale con un calo delle temperature che gradualmente riguarderà tutto il Paese. Rischio di piogge e temporali, con precipitazioni insistenti soprattutto su Abruzzo e Molise.

A cura di Biagio Chiariello

Le previsioni meteo di domani giovedì 7 ottobre fanno intuire come la fase di instabilità che ci sta accompagnando da ormai qualche giorno non dovrebbe desistere neanche in questa seconda parte di settimana. Quindi ancora variabilità sull'Italia con l'arrivo peraltro di una nuova perturbazione, accompagnata da un vortice di bassa pressione che richiamerà aria più fredda. Il clima sarà quello tipico autunnale e si dovrebbe assistere ad un ulteriore calo delle temperature un po' su tutto lo Stivale, come evidenziando gli esperti del Meteo.it.

Previsioni meteo domani 7 ottobre: maltempo e calo delle temperature

Secondo le previsioni meteo di domani, 7 ottobre, il cielo sarà piuttosto nuvoloso in particolare sul versante adriatico e lungo l'Appennino, ma anche anche nelle regioni meridionali e sulla Sicilia settentrionale. Rischio di piogge e temporali, con precipitazioni insistenti soprattutto su Abruzzo e Molise.

Temperature in calo ovunque, con l'eccezione di Lombardia e Nord-Est dove i valori massimi saranno in crescita; in generale si prevedono temperature intorno alla media stagionale. Soffieranno forti venti di Bora sui settori centro-settentrionali dell'Adriatico, e il vento sarà forte anche sulle regioni centrali, in Sardegna e in Sicilia.

Allerta meteo domani, l'elenco delle regioni a rischio

Alla luce delle previsioni meteo di domani, la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo arancione per temporali per domani, giovedì 7 ottobre, sulla Calabria, dove le scuole così come nelle Marche resteranno chiuse in alcuni comuni, e allerta gialla su altre 9 regioni d’Italia: si tratta di Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria, a cui si aggiunge la Campania, per la quale l’allerta meteo gialla riguarda il rischio idrogeologico.

Previsioni meteo venerdì

Cielo nuvoloso sulle regioni meridionali e su quelle adriatiche. Al Centro pioverà sull’Appennino e tra Abruzzo e Molise. Possibili rovesci e temporali anche in Calabria, Puglia, Basilicata, e Sicilia settentrionale. In Sardegna qualche pioggia sul settore tirrenico. Calo termico al Sud e sulla Sicilia. Massime in aumento invece al Centro e sul Nordest. Soffierà un’intensa Bora sull’Adriatico centro settentrionale. Venti tesi nord-orientali al Centro; venti moderati da nord in Sardegna, di Maestrale sulla Sicilia.