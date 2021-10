Maltempo, scuole chiuse per allerta meteo giovedì 7 ottobre: l’elenco regione per regione Dove saranno chiuse domani, giovedì 7 ottobre, le scuole per allerta meteo? Il maltempo delle ultime ore sta mettendo in ginocchio l’Italia Centrale e del Sud e alcuni comuni hanno già disposto la sospensione delle lezioni: ecco l’elenco città per città in aggiornamento, con i riflettori puntati su Calabria e Marche.

A cura di Ida Artiaco

Il maltempo che sta mettendo in ginocchio gran parte dell'Italia ha costretto alcune amministrazioni comunali a decidere di chiudere le scuole di ogni ordine e grado domani, giovedì 7 ottobre, per tenere al sicuro studenti e insegnanti. L'elenco delle città è in continuo aggiornamento e non è escluso che nelle prossime ore se ne aggiungano altre con il peggiorare delle condizioni meteorologiche. Si ricordi che la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo arancione per su Calabria e Marche e avviso di allerta gialla su altre 9 regioni, e cioè Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.

Scuole chiuse 7, lezioni sospese in Calabria

Tra le regioni più colpite dal maltempo c'è la Calabria. A Gizzeria, il sindaco Francesco Argento ha disposto la chiusura dei plessi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado all’interno del territorio comunale per tutta la giornata di domani, giovedì 7 ottobre, per “garantire l’incolumità pubblica”. In via precauzionale ha così disposto con apposita ordinanza.

Scuole chiuse anche nelle Marche

Scuole chiuse domani 7 ottobre anche a Senigallia. La Protezione Civile sottolinea che saranno chiuse anche le strutture per l'infanzia da zero a tre anni, i centri diurni per disabili e servizi di assistenza domiciliare e trasporto socio sanitario. "Il Centro Operativo Comunale si è riunito in considerazione del messaggio di allertamento diramato dalla Protezione civile regionale in data 06.10.2021, che prevede per le zone in cui ricade il Comune di Senigallia un livello di allerta arancione per criticità idraulica e criticità idrogeologica- si legge nell'avviso della Protezione Civile senigalliese – in considerazione dell’ingresso in fase di preallarme, su proposta del C.o.c. il Sindaco Massimo Olivetti ha disposto per giovedì 7 ottobre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, oltre all’annullamento del mercato settimanale del giovedì, con l’obiettivo di garantire quanto più possibile la sicurezza di tutta la popolazione e prevenire ogni possibile situazione di pericolo".