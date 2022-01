Previsioni meteo 5 gennaio: torna il freddo. Neve in Friuli, Veneto ed Emilia-Romagna Che tempo farà oggi 5 gennaio? Con la prima perturbazione del mese arriva aria molto fredda: calo delle temperature e nevicate a bassa quota su Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni meteo di oggi 5 gennaio non sono ottimali: già da ieri ci siamo accorti che il fronte freddo in discesa dal Nord Atlantico (perturbazione n.1 di gennaio) ha portato brutto tempo sull'Italia. Tra la giornata odierna e quella dell’Epifania arriveranno precipitazioni anche più intense al Nord, ma possibili anche nel resto dello Stivale; tornerà anche a nevicare sulle Alpi, più abbondante nel settore centro-orientale, ma anche a quote più basse a Centro-Nord. Ad ogni modo la perturbazione sarà preceduta da un rinforzo dei venti meridionali che favoriranno un breve rialzo termico soprattutto al Sud e lungo l’Adriatico, a cui seguirà un significato calo delle temperature per la giornata di domani, 6 gennaio, a causa dei venti settentrionali che spingeranno aria molto fredda verso il Mediterraneo.

Maltempo, allerta meteo gialla in Toscana

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di colore giallo per alcune zone delle Toscana:

Per la giornata di domani, Mercoledì 5 gennaio 2022:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Valtiberina, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Valtiberina, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia.

Nord, neve su Friuli, Veneto ed Emilia-Romagna

Secondo le previsioni dell'Aeronautica militare, al mattino a Nord cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse sulle regioni centrorientali e temporali sul levante ligure;

nevicate inoltre su alpi e prealpi al di sopra dei 1200 metri. Dal pomeriggio piogge o temporali diffusi , localmente anche intensi sulle regioni centrorientali, e nevicate anche a bassa quota dalla

sera su Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Centro, temporali diffusi

Molte nubi compatte sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi;

estese velature sul resto del centro.

Sud, nuvoloso in Campania

Iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con graduale aumento delle nubi compatte sulle regioni tirreniche peninsulari, a cominciare dalla Campania, con rovesci o temporali sparsi dal

pomeriggio; estese velature sul resto del meridione.