Allerta meteo domani 5 gennaio con temporali, neve e venti di burrasca: le regioni a rischio Maltempo in Italia: in arrivo venti, pioggia e neve al Centro-Nord. Per la giornata di domani, mercoledì 5 gennaio, allerta gialla su gran parte della Toscana.

A cura di Susanna Picone

Nuova allerta meteo della Protezione civile per la giornata di domani, mercoledì 5 gennaio 2022, su alcuni settori della penisola. Una perturbazione di origine nord atlantica raggiungerà l’Italia determinando un generale peggioramento del tempo. Sono attese precipitazioni sparse al Centro-Nord, specie su Toscana e Triveneto e una rilevante intensificazione della ventilazione settentrionale che causerà una rapida diminuzione delle temperature. Non mancherà la neve: nevicate tenderanno a calare di quota fino a raggiungere livelli collinari al Nord.

Maltempo, allerta domani per neve, piogge e venti di burrasca

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal pomeriggio di mercoledì 5 gennaio venti da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia autonoma di Bolzano; venti da forti a burrasca, inizialmente sud-occidentali, sull’Emilia-Romagna in successiva rotazione da Nord-est, con locali raffiche fino a burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte. Attese precipitazioni sparse su Veneto e Toscana centro-settentrionale e nevicate su Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Bolzano, a quote inizialmente superiori ai 700-900m in abbassamento, in serata, fino a 400-500m, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino a localmente abbondanti sui settori alpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Allerta meteo gialla per temporali in Toscana

Valutata per la giornata di domani, mercoledì 5 gennaio, allerta gialla su gran parte della Toscana. Sul sito della Protezione civile il bollettino di criticità.

Ordinaria criticità per rischio temporali e per rischio idrogeologico:

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Valtiberina, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia