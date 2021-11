Previsioni meteo 3 novembre, forte maltempo su tutta Italia: pioggia, temporali e temperature in calo Che tempo farà oggi mercoledì 3 novembre? Secondo le previsioni meteo, su tutta la penisola vi saranno forti precipitazioni con particolari allarmi tra Campania e Lazio. Temperature più alte su Emilia Romagna e Liguria, ugualmente vittime della pioggia. Allerte meteo previste dalla Protezione Civile per 12 regioni italiane a rischio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Le previsioni meteo di oggi 3 novembre lasciano intendere nuove perturbazioni dal Regno Unito fino al Mediterraneo Centrale. L'instabilità causerà infatti il sollevamento di aria umida verso i settori centrali della penisola. Le correnti dal Regno Unito causeranno rovesci e temporali diffusi, spesso anche forti, su tutto il Paese. Da oggi il ciclone Poppea riporta il freddo su tutta Italia con piogge, temperature in calo e neve. L'Italia ha goduto di una breve tregua per la giornata del 2 novembre, ma per tutto il resto della settimana iniziata dovrà fare i conti con il maltempo che sembra volerla fare da padrone per tutto il mese di novembre. Per domani è prevista una situazione di allerta su 12 regione italiane attenzionate. Non è assolutamente trascurabile infatti rischio di alluvioni e di forti nevicate sulle montagne.

Maltempo oggi, allerte meteo Protezione Civile

Dal punto di vista meteorologico, sarà complicata la giornata di oggi. Il Dipartimento della Protezione Civile ha infatti diramato per il 3 novembre un'allerta arancione per rischio idraulico sulla Campania, l'Abruzzo e il Molise e una per rischio idrogeologico su Campania, Lazio, Molise e Sardegna. Allerta gialla valutata invece per altri settori di Campania, Abruzzo, Lazio e Molise oltre che per Basilicata, Liguria, Puglia, Toscana Umbria e Veneto.

Piogge al Nord, temperature più alte su Liguria ed Emilia Romagna

Le previsioni meteo dell'Aeronautica militare indicano forti perturbazioni sul Nord dell'Italia. In particolare saranno vittime del maltempo soprattutto Lombardia e buona parte del Nordest: qui sono previste piogge abbondanti e nubifragi. Neve sulle Alpi. I valori massimi delle temperature saranno tra gli 8 e i 15 gradi di Genova e Bologna. A Milano il termometro segnerà valori tra gli 8 e i 12 gradi. Torino invece sopporterà la pioggia per tutto il giorno con temperature tra i 7 e gli 11 gradi.

Piogge sul Centro, schiarite a Firenze

Una violenta perturbazione toccherà anche le regioni del Centro. Peggiora in particolare la situazione della Sardegna occidentale, della Toscana, dell'Umbria e del Lazio. Qui si attendono nubifragi e temporali di grande intensità. Piogge moderate sulle regioni adriatiche mentre i mari saranno mossi o localmente agitati. I valori massimi andranno dai 13 gradi di Campobasso ai 21 di Cagliari. Temporali attesi su Roma con temperature tra i 15 e i 19 gradi. Firenze alternerà piogge e schiarite, con il termometro che segnerà temperature tra i 12 e i 18 gradi.

Maltempo al Sud, cielo nuvoloso a Bari

Attesa instabilità anche al Sud, dove il maltempo colpirà principalmente la Campania centro-settentrionale. Qui sono attese piogge battenti e possibili nubifragi. Su parte della regione è stata infatti diramata un'allerta meteo arancione dalla Protezione civile. Sulle altre regioni il tempo sarà più incerto al mattino. I valori massimi per quanto riguarda invece le temperature saranno compresi tra i 16 gradi di Potenza e i 24 a Palermo. Napoli sarà vittima della pioggia per tutta la giornata. Temporali più forti arriveranno verso sera. Bari avrà invece cielo nuvoloso e poche possibili piogge solo a metà giornata.